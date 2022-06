Cette classe dans Warzone fait disparaitre les nerfs de l’Owen

more

Malgré la diminution de son multiplicateur de dégâts et de sa portée, l’expert de Warzone TheKoreanSavage réussi a fait croire que l’Owen n’a jamais reçu le moindre nerf en créant une classe unique, “c’est une configuration de classe que la plupart d’entre vous n’utilisent probablement pas vraiment.”

L’Owen a complètement détruit la concurrence dans la Saison 2 de Warzone et les développeurs ont tenté de corriger cela en le nerfant fortement pendant la Saison 3. Il a été touché dans la mise à jour de la Saison 3, dans la mise à jour du 4 mai et à nouveau dans la mise à jour de la Saison 3 Reloaded.

La Saison 3 de Warzone a vu plusieurs SMG de Vanguard devenir les armes les plus dominantes du jeu. Que vous jouiez sur Caldera ou sur Rebirth Island, les SMG de Vanguard dotés d’un TTK incroyablement rapide sont tout simplement impossibles à ignorer.

by Martin Thibaut