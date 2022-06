D’énormes changements apportés à Caldera dans Warzone Saison 4

more

Pour l’instant, il ne nous reste plus qu’à attendre de voir les “nombreuses autres surprises” que les développeurs nous réservent et qui, nous l’espérons, seront détaillées dans la feuille de route avant le lancement de la Saison 4.

Activision a révélé la nouvelle carte Caldera le 15 juin, indiquant qu’il y aura “de nouveaux micro-points d’intérêt”, “des voûtes secrètes souterraines pour les mercenaires” et 50% de végétation en moins pour une meilleure visibilité.

Bien que l’essentiel de la hype entourant la Saison 4 concerne la nouvelle carte Bonne Fortune, Raven Software ne laisse pas Caldera prendre la poussière. Alors qu’il discutait de la Saison 3 avec CharlieIntel, Ted Timmins, le directeur de Warzone, a annoncé que la Saison 4 apporterait “l’un des plus grands changements que Caldera ait connu depuis le lancement”.

La carte Caldera de Warzone a connu des changements importants depuis son arrivée en décembre 2020. Avec l’introduction des ballons de redéploiement, du système de transport souterrain, de la refonte de l’éclairage et des nouveaux POI, la carte est fondamentalement différentes de ce qu’elle était au lancement.

