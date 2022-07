L’inutilité des snipers dans Warzone ne fait pas l’unanimité

Alors que l’équilibrage qui a suivi le coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone a une nouvelle fois bouleversé la méta du battle royale, les joueurs sont partagés par le sort réservé aux snipers, qui ont bien du mal à présent à tenir la route face à l’omniprésence des fusils d’assaut et des mitraillettes.

Lors du coup d’envoi de la Saison 3 de Warzone Pacific, les développeurs ont coupé court au règne dévastateur des snipers, permettant aux fusils d’assaut ainsi qu’aux mitraillettes de faire un retour en force. Néanmoins, ces ajustements ont reçu un accueil des plus mitigés.

Si certains joueurs ont vu d’un bon œil d’être débarrassés de snipers qui dominaient la méta depuis longtemps comme le Kar98k et le K31 d’autres croisaient les doigts en espérant que les développeurs fassent marche arrière.

Avec les multiples ajustements qui sont survenus au cours de la Saison 3 les snipers ont vu leur capacité à éliminer leur cible en un seul coup être remise en question, ouvrant la voie à des snipers plus lourds et plus lents comme le HDR.

Beaucoup pensaient que ce serait remis en question lors de la Saison 4, mais au final, il n’y a rien eu de notable pour les fusils de sniper. Pis encore, un grand nombre de fusils d’assaut ont été améliorés, si bien que certains joueurs ont eu le sentiment que les snipers étaient encore plus négligés.

Les joueurs de Warzone réclament un buff pour les snipers

Dans une publication sur Reddit, un joueur a demandé à Raven d’apporter des améliorations majeures aux snipers, en joignant une vidéo illustrant un certain nombre de problèmes avec les snipers. Dans celle-ci, on peut clairement voir qu’ils ne parviennent pas à venir à bout de leurs cibles.

Certains joueurs ont également souligné qu’avec leur portée réduite, les snipers étaient à présent assimilés à des fusils à pompe. De nombreuses voix se sont élevées dans les commentaires pour réclamer un buff d’urgence.

“Rendre 90 % des snipers totalement inutiles n’est pas un bon game design”, a déclaré l’un d’eux.

D’autres, en revanche, étaient moins convaincus, jugeant que ces nerfs les ont rendus plus équilibrés.

“Vous pouvez toujours tuer d’un coup avec un sniper, mais c’est plus difficile maintenant. Ce n’est pas un bug qu’il faut corriger. C’est le design intentionnel qui fonctionne exactement comme il est censé le faire”, a déclaré un joueur.

Alors que le débat continue de faire rage, la balle est plus que jamais dans le camp des développeurs. Reste à voir quels sont leurs projets.