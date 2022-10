Les jetons Double XP de Warzone sont-ils transférables sur Modern Warfare 2 ?

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

L’utilisation de jetons Double XP est un excellent moyen de monter rapidement en niveau dans Modern Warfare 2. Mais est-ce que les jetons Double XP de Warzone peuvent être utilisés dans MW2 ? Tout ce que vous devez savoir.

Une nouvelle ère de Call of Duty vient de débuter avec le lancement de Modern Warfare 2 et avec la sortie prochaine de Warzone 2.0 le 16 novembre.

Et comme au début de toute nouvelle aventure Call of Duty, les joueurs vont se lancer dans une course pour débloquer les nouvelles armes et les nouveaux accessoires en gravissant les différents niveaux.

Pour accélérer cette progression, les joueurs de Modern Warfare 2 vont chercher à utiliser les jetons Double XP qui sont devenus un élément essentiel de la franchise. Ces jetons très pratiques permettent de doubler l’XP du niveau ou de vos armes pendant une durée déterminée.

Et au cours des derniers mois, la plupart des joueurs ont accumulé une tonne de jetons au cours de leurs aventures dans Warzone et Vanguard. Mais ces jetons sont-ils transférables dans Modern Warfare 2 ?

Peut-on utiliser les jetons Double XP de Warzone dans Modern Warfare 2 ?

Les jetons Double XP de Warzone ne seront pas transférés dans Modern Warfare 2. Les seuls jetons Double XP que vous verrez dans Modern Warfare 2 au lancement sont ceux obtenus par le biais des récompenses ou de l’édition Vault.

Si les jetons Double XP de l’expérience Warzone 1 ne fonctionnent pas dans Modern Warfare 2, il est prévu que Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 partagent une même collection de jetons Double XP.

Vous allez donc devoir jouer, jouer, et encore jouer afin de monter en niveaux et débloquer toutes les armes et tous les accessoires de Modern Warfare 2.