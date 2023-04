Les mouvements de Warzone 2 pourraient bien être totalement revus

Si les joueurs de Warzone 2 critiquent les mouvements du jeu depuis son lancement, un récent sondage des développeurs pourrait bien annoncer des changements à venir.

Alors que les fans attendaient avec impatience la mise à jour de la saison 3, cette dernière a fortement déçu.

Cette énorme déconvenue a alors fait réagir les développeurs qui ont récemment publié une nouvelle enquête laissant présager des modifications au niveau des mouvements dans le Battle Royale.

Des changements à venir pour les mouvements de Warzone 2 ?

Des images d’un nouveau sondage de Call of Duty ont été capturées et partagées par la populaire page Twitter ModernWarzone. Ce sondage porte sur les mouvements dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 et sur ce qu’en pensent les joueurs.

L’article continue après la publicité

Il mentionne un certain nombre de techniques de mouvement classiques de CoD, telles que le plongeon dauphin et le slide cancel, sans y faire spécifiquement référence, mais les vétérans de Warzone 2 et de MW2 ne connaissent que trop bien ces schémas de mouvement.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’enquête demande aux joueurs de donner leur avis sur chaque action, en indiquant s’ils la trouvent trop lente ou trop rapide.

Il n’y a cependant aucune indication claire quant aux joueurs qui ont reçu cette enquête ou si les commentaires seront pris en compte.

Il s’agit ici d’un cas classique où l’on attend de voir si les développeurs estiment que des changements majeurs sont nécessaires pour aller de l’avant.

L’article continue après la publicité

Cependant avec la sortie de la bêta fermée de XDefiant qui a attiré de nombreux joueurs de Call of Duty, il est probable qu’Activision décide de mettre le paquet afin de raviver la flamme des fans.