Le contenu 2023 de MW2 serait payant et développé par Sledgehammer

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Activision a confirmé que Call of Duty proposera du “contenu premium” en 2023, et rapidement, un insider a révélé à quoi correspond ce mystérieux contenu premium.

Lors du communiqué financier d’Activision du 7 novembre, la mention d’un “contenu premium” prévu pour 2023 a été annoncée par le studio.

Il est alors écrit dans ce communiqué : “Activision a hâte de poursuivre sur sa lancée en 2023“, faisant référence au fait que MW2 a généré un milliard de dollars de recettes grâce à ses ventes à travers le monde en seulement dix jours.

“Nous avons de nombreux plans pour pour l’année prochaine, avec notamment des opérations en direct de Call of Duty les plus robustes à ce jour, la prochaine sortie premium complète dans la série annuelle à succès ainsi que des expériences free-to-play encore plus engageantes sur toutes les plateformes.“

Mais si aucun nouveau CoD ne devait sortir en 2023 afin de laisser plus de temps à Treyarch de développer leur prochain jeu, que se cache alors derrière le “contenu premium” ? Tout ce que nous savons.

Le “contenu premium” de CoD pour 2023 serait un DLC payant

Lorsque Charlie Intel a publié sur Twitter les informations sur les projets à venir d’Activision, le journaliste, Jason Schreier de Bloomberg s’est rapidement exprimé en démystifiant ce qui se cache en réalité sous le “contenu premium“.

Il a déclaré : “C’est la suite de Modern Warfare 2. On l’appelle une version premium complète parce qu’ils vont probablement le commercialiser et le vendre comme un jeu à 70 dollars avec un nouveau contenu solo et multijoueur. Mais c’est du MW2.“

Le journaliste Cade Onder a ensuite interrogé Jason Schreier sur ce projet, lui demandant s’il s’agirait d’une édition du type “Jeu de l’année”.

Ce dernier a alors répondu : “Non, c’est comme une extension, mais assez grande pour qu’ils puissent la vendre au prix fort.“

Dans un autre tweet, le journaliste a indiqué que Sledgehammer Games sera le studio qui développera cette extension premium, en confirmant une nouvelle fois “mais c’est du MW2“.

Si toute cette histoire se confirme, il est alors assez étrange de voir que la série Modern Warfare, qui a toujours été traditionnellement développée par Infinity Ward passe aux mains de Sledgehammer Games.

Ce studio a toutefois travaillé sur Vanguard, World War II et Advanced Warfare.