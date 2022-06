Selon les joueurs de Warzone Bonne Fortune est la meilleure carte du jeu

Les joueurs de Warzone ont eu un peu de temps pour s’adapter à la toute nouvelle carte Bonne Fortune et les éloges vont bon train. Certains pensent même que la nouvelle arène de la Saison 4 est peut-être meilleure que Rebirth Island, jusqu’à présent très appréciée des fans.

Maintenant que la poussière a eu le temps de retomber sur la mise à jour de la Saison 4, les fans se sentent à l’aise pour exprimer leur opinion sur tous les nouveaux changements dans Warzone.

En tête de liste, on trouve les débuts de Bonne Fortune, la quatrième nouvelle carte du jeu en deux ans, et alors que la fête ne fait que commencer sur le repaire des mercenaires, la communauté est tout à fait satisfaite de la façon dont elle se joue pour l’instant.

Un fil de discussion sur Reddit a souligné la nouvelle énergie que la carte apporte au jeu et les fans ont rapidement commencé à la comparer avec les autres.

L’un d’entre eux lui attribue le mérite de l’avoir fait retomber amoureux du jeu pour la première fois depuis longtemps : “Elle a complètement revigoré mon amour (et celui de mon équipe) pour Warzone”.

Un autre joueur a fait écho à ces commentaires et a ajouté que le nouveau champ de bataille a complètement envahi leurs pensées.

“Non pas que nous ayons vraiment perdu l’amour de Warzone, mais c’est plutôt comme si je me retrouvais à nouveau à rêvasser au travail, à compter les minutes jusqu’à ce que je puisse rentrer chez moi et me connecter”.

L’amour ne s’est pas arrêté là. Les utilisateurs de Twitter ont également pris part à l’aventure et partagé leurs expériences jusqu’à présent.

Now that Season 4 has been out for a day, which is better? #Warzone pic.twitter.com/Tao3A4ixcy

— CharlieIntel (@charlieINTEL) June 23, 2022