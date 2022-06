JGOD explique que les changements sur Caldera vont améliorer Warzone

La Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific va apporter des changements majeurs sur Caldera et ceci pourrait améliorer le jeu.

Nous nous rapprochons de plus en plus du lancement de la Saison 4 de Warzone Pacific et les développeurs ont déjà commencé à donner aux joueurs différents teasers de ce qui arrivera. On peut déjà citer la nouvelle carte nommée Fortune’s Keep mais ils vont également chambouler certains éléments déjà existants.

La carte principale actuelle du Battle Royale, Caldera, va recevoir plusieurs changements majeurs à l’occasion de la mise à jour de la Saison 4, dont certains que les fans demandaient depuis le lancement de la map en décembre 2021.

Advertisement

Lire aussi – Cette classe dans Warzone fait disparaître les nerfs de l’Owen

Et suite à cette annonce datant du 15 juin de la part de Call of Duty concernant les futurs changements sur Caldera, JGOD a expliqué qu’il pense que ces changements feront de Caldera une meilleure expérience de jeu pour la plupart des joueurs.

Joueurs de Battle Royale, on ne vous oublie pas 🤝 Voici quelques nouveautés sur Caldera :

📍 Nouveaux micro-points d'intérêt et plus de pillage

💰 Coffres secrets de Mercenaires souterrains

🌴 50 % de végétation en moins et une meilleure visibilité

🤔 Des surprises en magasin pic.twitter.com/1uNDtAl7yh — Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 15, 2022

Il a ouvert la discussion sur le sujet lors d’une vidéo publiée sur YouTube quelque peu après la révélation de la nouvelle version de Caldera prévue pour la Saison 4. L’expert a tout de suite remarqué le retrait d’une grande partie de la végétation sur la carte, ce qui semble être une bonne nouvelle pour les joueurs.

Advertisement

“Vous pouvez voir qu’il y a bien moins de verdure que d’habitude sur Caldera, et c’est pour cette raison qu’ils ont essentiellement asséché beaucoup d’endroits sur la carte”

Lire aussi – Warzone Saison 4 : Les changements sur Caldera enchantent les joueurs

Le retrait d’une grande partie de la végétation est surtout une bonne nouvelle car vous allez pouvoir repérer plus facilement vos adversaires et moins facilement vous cacher dans les buissons, même s’ils existeront toujours.

La Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific promet d’être épique !