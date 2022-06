Warzone Saison 4 : les changements prévus sur Caldera enchantent les joueurs

Alors que le coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone Pacific est des plus imminents, Raven Software a dévoilé qu’en plus de l’arrivée de Bonne Fortune, Caldera allait subir des changements significatifs, ce qui n’a pas manqué de faire réagir les joueurs.

Dans moins d’une semaine, la Saison 4 de Warzone Pacific fera ses débuts, amenant avec elle une pléthore de nouveautés.

Du traditionnel équilibrage des armes, au nouveau Passe de combat, en passant par la nouvelle carte, Bonne Fortune, et de nouvelles armes, il va y en avoir pour tous les goûts.

C’est ici que la magie opère ✨ Faites une visite VIP et profitez du luxe, de la somptuosité et du butin de la nouvelle carte #Warzone à haute intensité : Bonne Fortune. pic.twitter.com/CW6A2usk9g — Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 14, 2022

Néanmoins, parmi toutes ces nouveautés, l’un des changements les plus attendus est probablement la transformation de Caldera. En effet, dès sa sortie la carte n’avait pas emballé les joueurs.

Si les multiples mises à jour venues lui apporter des ajustements ont quelque peu amélioré la situation, les joueurs continuent de penser que la carte a besoin de plus de changements. Et il semblerait bien que la communauté Warzone s’apprête à avoir gain de cause.

Une nouvelle Caldera s’apprête à débarquer sur Warzone

À quelques joueurs du lancement de la Saison 4 du battle royale, les développeurs ont levé le voile sur les modifications prévues pour Caldera. Si l’ajout de nouveau points d’intérêt, bien que plus petits, a été salué par tous les joueurs qui trouvaient que Caldera était trop vide, c’est de loin le “50 % de végétation en moins et une meilleure visibilité” qui a fait mouche.

Depuis le premier jour, la végétation de la carte est décriée par les joueurs, de même que le manque de visibilité. Si cette annonce tient ses promesses, sur ce coup-là les développeurs auront fait d’une pierre deux coups.

Joueurs de Battle Royale, on ne vous oublie pas 🤝 Voici quelques nouveautés sur Caldera :

📍 Nouveaux micro-points d’intérêt et plus de pillage

💰 Coffres secrets de Mercenaires souterrains

🌴 50 % de végétation en moins et une meilleure visibilité

🤔 Des surprises en magasin pic.twitter.com/1uNDtAl7yh — Call of Duty France (@CallofDutyFR) June 15, 2022

Bien sûr, sur Reddit, des joueurs se sont montrés un peu plus sceptiques à propos des changements attendus sur Caldera, mais dans l’ensemble tout le monde demande à voir ce que cela peut donner.

Néanmoins, beaucoup ont tourné en dérision la décision des développeurs qui s’acharnent à améliorer Caldera, alors que ramener Verdansk suffirait à rendre heureux la plupart des joueurs.

Alors que la nouvelle saison se rapproche, de nouvelles informations devraient remonter à la surface pour mettre l’eau à la bouche des joueurs et leur permettre d’avoir un meilleur aperçu de ce qui les attend.