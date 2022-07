Des cheaters de Warzone ont un nouveau hack qui ruine vos games

Des hackers de Call of Duty: Warzone Pacific ont trouvé un moyen de jouer au jeu à la 3e personne leur permettant de détruire vos parties encore plus facilement.

Depuis la sortie du jeu en mars 2020, la tricherie et le hacking en général a été un gros problème sur le battle royale de Call of Duty qui est rapidement devenu l’un des jeux les plus populaires du monde. Et même avec l’introduction d’un anti-cheat dédié (RICOCHET), des hackers arrivent encore à passer entre les mailles du filet.

Ils viennent ruiner vos parties et en plus ils trouvent toujours le moyen de rendre le jeu plus simple pour eux avec des nouvelles façons de tricher. On connaît notamment l’aimbot, le wallhack mais il existe maintenant des moyens de passer de la première personne (FPS) à la troisième personne (TPS).

Advertisement

Les hackers ont toujours trouver des moyens hallucinants pour continuer de triche différemment, que ce soit avec une vitesse lumière ou des voitures volantes par exemple. Désormais, la vue à la 3e personne leur permet de plus facilement distinguer les adversaires autour d’eux. C’est d’ailleurs sur TikTok que nous avons découvert ce nouveau hack.

“La vue à la 3e personne rend ma visée au point.”

Lire aussi – Les meilleures armes de Warzone à longue distance dans la Saison 4

Ce n’est pas la première fois que des tricheurs arrivent à jouer avec la vue à la 3e personne sur Warzone, c’était déjà le cas en 2021 pendant un certain temps. Un joueur avait d’ailleurs battu le record du monde de kills en Duos en utilisant la vue à la 3e personne, mais la communauté s’est rapidement rendue compte de la supercherie.

Advertisement

Nous ne savons pas vraiment combien de temps il faudra à Activision pour éradiquer définitivement les tricheurs mais nous espérons que ce sera le plus tôt possible !