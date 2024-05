Comment obtenir le plan d’arme “Sally” du 9mm Daemon dans Warzone

Alors que la Saison 3 de Warzone et Modern Warfare 3 touche à sa fin, les développeurs continuent tout de même d’ajouter du contenu intéressant aux jeux, dont des petits teasers pour Call of Duty 2024.

Le teaser en question est le plan d’arme “Sally” du 9mm Daemon. Les fans du mode Zombies de Treyarch sur Call of Duty auront sans doute la référence de cette arme qui peut finalement paraître banale.

Mais ceux qui ont joué au mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 2 s’en souviennent aussi sûrement très bien, surtout s’ils ont déjà lancé une partie en mode Survie : Ville en commençant à la manche 20. Car la technique la plus efficace pour commencer ce genre de partie spécifique était d’améliorer le pistolet de base, le M1911 dans la machine Sacré Punch, avant que les zombies ne sortent de terre.

Cela vous permettait d’avoir l’une des armes les plus puissantes du mode Zombies, nommé “Mustang and Sally”. Ce sont des pistolets akimbo triant des projectiles explosifs, de quoi exploser des hordes de zombies en quelques balles à peine.

Aujourd’hui dans Warzone, nous avons la version “Sally”, un plan d’arme du 9mm Daemon, qui envoie un signe fort pour le prochain jeu de la franchise, potentiellement Call of Duty: Black Ops 6.

Pour l’obtenir, vous n’avez même pas besoin de payer quoi que ce soit. Voici les étapes à suivre :

Demandez à un coéquipier qui possède le plan de déposer l’arme au sol. Ou ramassez-en une sur un adversaire éliminé avec un peu de chance. Équipez ensuite cette arme et éliminez un joueur adverse avec pour, à votre tour, débloquer définitivement le plan “Sally” du 9mm Daemon.

La méthode ci-dessus n’est pas la seule mais c’est la plus simple, car vous avez également un chance de trouver le plan d’arme dans les caisses de ravitaillement. Cependant, cette méthode est bien plus longue et fastidieuse.

Et vous n’avez rien de plus à faire. N’hésitez pas à inspecter l’arme pour voir de vous-même les secrets intégrés au camouflage de l’arme, dont les 6 bâtons gravés à côté de la mention “Sally”, semblables à 6 manches du mode Zombies de Treyarch et la 6e itération des jeux Black Ops.