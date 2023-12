Cet accessoire apporte des buffs de précision secrets à tous les fusils de Warzone

L’expert de Warzone, Sally is a Dog, a partagé un accessoire « cassé » qui apporte des buffs de précision instantanés à chaque fusil et LMG dans le jeu.

Gagner une partie de Warzone n’est pas une tâche facile. C’est pourquoi les joueurs sont toujours à la recherche de moyens de prendre l’avantage sur leurs adversaires. Cela se fait généralement en utilisant les armes ou avantages les plus en vogue pour dominer les équipes ennemies.

Cependant, comme la plupart des fans choisissent parmi les meilleures armes, comme le Bruen Mk9 ou BAS-B, ce sont les accessoires qui font la différence. Heureusement, avec toutes les combinaisons possibles, il y a de nombreuses pépites cachées que beaucoup ne connaissent pas.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’expert de Warzone Sally is a Dog, partage l’accessoire de rêve qu’il a découvert

L’expert de Warzone, Sally is a Dog, a mis en lumière un accessoire qu’il a pourtant qualifié de « défectueux ». Il a en effet révélé que ce dernier améliore la précision des armes, dont certaines des meilleures du jeu.

Dans sa vidéo du 26 décembre, le YouTuber a testé la lunette Ares Clear Shot, qui s’avère être le seul accessoire de la catégorie à offrir un contrôle de recul supplémentaire. Il réduit le recul de 10% pour toutes les armes, rendant la visée plus facile, tout en offrant des options pour des tirs à courte et longue portée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Est-ce la meilleure lunette du jeu ? Non, absolument pas. Mais elle la capacité de vous faire tirer mieux », a-t-il expliqué. « Je ne suis clairement pas un scientifique, mais si vous tirez mieux et vos tirs réussissent – vous gagnez plus de combats ».

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Alors que d’autres lunettes dans Warzone offrent un zoom supplémentaire et des visées de précision pour une plus grande précision, aucun autre accessoire de cette catégorie n’améliore le contrôle du recul. Le fait que la lunette Ares Clear Shot rende automatiquement toute arme équipée plus précise est un avantage majeur. Elle permet aux joueurs de se concentrer sur d’autres aspects avec les emplacements restants.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, l’Ares Clear Shot n’est pas disponible pour toutes les armes du jeu. Il peut cependant être utilisé avec les fusils d’assaut, fusils sniper, fusils de combat, fusils de précision et LMG. Cela signifie que vous pouvez l’utiliser pour les classes dans lesquelles cette précision améliorée est la plus utile.

Sally is a Dog a recommandé de l’utiliser avec le MCW. Mais il sera quand même très efficace sur n’importe quelle arme des catégories citées ci-dessus.

Pour en savoir plus sur Warzone, n’oubliez pas de consulter nos nombreux guides :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Meilleures armes meta | Armes les plus populaires | Paramètres manette | Paramètres audio | Paramètres graphiques | Paramètres console | Voir ses stats | Top streamers FR