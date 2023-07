Cette surpuissante classe Warzone a dominé les qualifications WSOW

Le célèbre streamer FaZe Swagg a révélé sa classe Warzone avec laquelle il a réalisé un incroyable clutch de dernière minute pour se qualifier à la finale LAN des World Series of Warzone à Londres.

La Saison 4 Rechargée de Warzone 2 a apporté de nombreuses nouveautés sur le Battle Royale pour le plus grand plaisir des joueurs. De plus, cette saison a également accueilli les qualifications pour le tournoi Warzone le plus important de l’année, les World Series of Warzone.

Si vous êtes familier avec le contenu de Warzone, vous connaissez alors certainement Swagg, l’un des meilleurs joueurs de Warzone en ce moment. Avec son équipe, Swagg a participé aux qualifications des WSOW où, malgré un début difficile, ils ont réussi à conclure avec style.

Et lorsqu’il s’agit de tournois de haut niveau, les joueurs veulent être préparés avec les meilleures armes et classes disponibles dans le jeu, et c’est pourquoi aujourd’hui, nous vous révélons la classe utilisée par Swagg durant cette compétition.

La classe Cronen Squall de Swagg lors des WSOW

Canon : Canon HR6.8″

Bouche : Sakin Tread-40

Accessoire-canon : FTAC Ripper 56

Lunette : SZ Recharge-DX

Chargeur : Chargeur à tambour de 50 balles

Cette classe du Cronen Squall de FaZe Swagg comprend le FTAC Ripper 56 qui améliore la stabilisation du recul et la stabilité de la visée, ainsi que le Sakin Tread-40 qui améliore la stabilisation du recul et le contrôle du recul, transformant l’arme en un véritable laser à longue portée.

De plus, le canon HR6.8″ va continuer d’affiner la stabilité du recul tout en ajoutant une portée de dégâts supplémentaire. Vient ensuite la lunette SZ Recharge-DX qui améliore la vitesse de visée, vous offrant une excellente précision.

Enfin, le Chargeur à tambour de 50 balles va vous donner suffisamment de munitions pour éliminer plusieurs ennemis avant de devoir vous arrêter pour recharger.

Alors si vous avez envie d’être performant sur le Battle Royale, n’hésitez plus et reproduisez dès maintenant cette classe.