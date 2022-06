Cette arme Warzone abandonnée est surpuissante à toutes les distances

more

Il ne vous reste maintenant plus qu’à reproduire cette classe si vous souhaitez essayer quelque chose de nouveau sur le Battle Royale.

Mais sans plus attendre, découvrez les accessoires que vous devez équiper sur le FAL.

Comme le montre le Youtubeur, le FAL a un excellent TTK à toutes les distances et surpasse les BAR, Owen et Vargo à courte distance.

Et le FAL, que personne n’utilise, pourrait bien être l’un des meilleurs choix en ce qui concerne les armes de MW.

Et fréquemment, certains joueurs n’hésitent pas à revenir en arrière afin d’essayer des armes de Modern Warfare qui, bien qu’elles n’aient pas le même nombre d’accessoires que les armes de Vanguard, ont l’un des meilleurs TTK.

Cependant, il y a toujours de la place pour l’expérimentation et l’essai de certaines options plus discrètes.

Certaines des armes très utilisées depuis longtemps comme le Kar98 et l’AK-47 ont totalement été abandonnées au profit du STG44, du NZ-41 et du Type 100.

by Ludovic Quinson