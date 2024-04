Le bonus d’EXP en groupe de Modern Warfare 3 frustre les joueurs solo

Les joueurs de Modern Warfare 3 sont loin d’être contents d’un récent changement qui accorde plus d’EXP aux personnes qui jouent en groupe.

Dans le cadre de la récente mise à jour de Modern Warfare 3, le système d’EXP du jeu a été ajusté pour distribuer plus d’EXP aux joueurs qui sont en groupe, augmentant pour chaque personne ajoutée au groupe.

Ce nouveau système est un excellent changement pour ceux qui jouent régulièrement avec des amis, mais il laisse de côté ceux qui ne le font pas ou ne peuvent pas le faire.

Bien qu’il soit logique d’encourager les gens à jouer ensemble, leur donner un avantage pour le faire va causer de la toxicité.

Sur le subreddit MW3, les gens sont déjà mécontents de cette modification de l’EXP de Modern Warfare 3, avec un utilisateur ayant été ennuyé par les groupes avant même que cela soit introduit : « Les groupes jouant ayant déjà un avantage massif, c’est juste ennuyeux maintenant. »

Un problème est que lorsqu’un joueur solo affronte une équipe de personnes en groupe, il est naturellement désavantagé. Maintenant, donnez à ce groupe un boost d’EXP, et les gens vont sûrement faire encore plus de groupes juste pour obtenir cela, compliquant encore plus le problème.

« Pas fan de ça pour être franc, cela encourage juste à jouer en équipes complètes et pénalise les joueurs solo. Pouvez-vous au moins montrer dans le lobby avant le jeu quand vous êtes sur le point de jouer contre des groupes alors ? Ou donner une playlist Mercenaire serait génial. »

Les playlists Mercenaires étaient une constante du multijoueur de CoD, où seuls les joueurs solo pouvaient jouer, ce qui offrait un bon moyen de contrer les avantages des groupes.

Mais sans une playlist Mercenaire dédiée, les groupes ont encore plus d’avantages et les gens ont plus d’incitations à traverser le multijoueur en groupes massifs.

Un joueur de Modern Warfare 3 est tellement contrarié par ce changement qu’il regrette d’avoir payé pour le Passe de combat de la Saison 3.

Il est compréhensible qu’en tant que jeu multijoueur, Modern Warfare 3 pousse à jouer avec d’autres plus que d’autres jeux, mais cela semble être une façon imparfaite de le faire.

Parce que les gens formant des groupes le font très probablement déjà, et le problème était avec ceux qui jouaient en solo. Il n’y a toujours pas de moyen facile pour ces joueurs de trouver des gens avec qui jouer.

Si les développeurs vont changer le système pour être ainsi, alors ils ont aussi besoin d’arrêter de dissoudre les parties après chaque match. Faire cela permettrait aux joueurs de mieux se connaître, de se lier d’amitié, puis de former un groupe pour obtenir l’EXP bonus.

Comme le dit un utilisateur, « Maintenant, ne dissolvez pas les parties pour que je puisse me faire des amis. »

Tel qu’il est, le système n’a tout simplement pas de sens et ne va pas résoudre le problème actuel. Au lieu de cela, cela va gêner les joueurs solo et rendre leurs parties plus laborieuses.

