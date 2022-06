À peine commencé, le règne du NZ-41 sur Warzone pourrait déjà se terminer

Alors que le NZ-41 s’est récemment fait une place au soleil sur Warzone, volant la vedette au célèbre STG44, il se pourrait bien qu’à son tour le fusil d’assaut se voit couper l’herbe sous le pied.

Quelques heures avant le coup d’envoi de la Saison 4 de Warzone Pacific, le NZ-41 est parvenu à détrôner le STG44, le fusil d’assaut qui faisait la loi sur le battle royale depuis le début de la Saison 3.

Alors que la grogne montait au sujet de l’omniprésence du STG44 sur le battle royale, les développeurs avaient décidé d’y mettre le holà en le nerfant tout en buffant d’autres armes comme le NZ-41.

Si dans un premier temps la communauté Warzone était ravie d’avoir droit à un peu plus de diversité sur le champ de bataille, sans surprise, très vite tout le monde n’a plus juré que par le NZ-41. Les nouvelles armes de la Saison 4 comme le Marco 5 ont fait tourner de nombreuses têtes, mais c’est de loin le NZ-41 qui séduit le plus les foules.

À ce jour le fusil d’assaut, selon WZRanked, a un pickrate de 16,96, un chiffre qui ne peut que donner le tournis et qui sans surprise a attiré l’attention des développeurs.

Certains joueurs ont été déconcertés par les décisions prises lors de l’arrivée de la Saison 4, qui n’ont fait que renforcer le NZ-41 alors que le fusil d’assaut trônait en tête du classement.

Néanmoins, il semblerait que ces changements ne seront que de courte durée. En effet, sur Twitter, un développeur a déclaré que le NZ-41 était bien plus puissant que prévu. Bien qu’il n’ait pas explicitement déclaré qu’un nerf était en préparation, sa déclaration ne laisse que peu de place au doute.

There are weapons that are designed to be very easy to use but the NZ shouldn’t be one of them I agree. We over indexed on the enhancements to make it viable.

— Tully Ackland (@TullyAckland) June 25, 2022