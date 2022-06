Le STG44 a enfin été détrôné sur Warzone

Alors que le STG44 a été l’arme la plus populaire de Warzone Pacific pendant presque toute la Saison 3, à quelques heures du lancement de la Saison 4, un autre fusil d’assaut lui a volé la vedette.

Lors du coup d’envoi de la Saison 3 de Warzone Pacific, les développeurs ont coupé court au tristement célèbre règne des snipers, permettant à d’autres armes de se faire enfin une place au soleil.

C’est ainsi que le STG44 s’est hissé jusqu’à la première place du classement avec un taux de sélection avoisinant les 12%, un chiffre des plus impressionnants quand on sait que dès qu’on descend jusqu’à la cinquième place, ce taux n’est plus qu’à 3%.

Alors qu’on aurait pu croire que son règne perdurerait au cours de la Saison 4 du battle royale, à quelques heures de son lancement, un autre fusil d’assaut est venu lui ravir la première place.

Le NZ-41 est de plus en plus présent sur Warzone

Le NZ-41 était aux abonnés absents lors du lancement de la Saison 3 de Warzone, mais peu après l’arrivée de la Saison 3 Rechargée, grâce à la mise à jour du 2 juin, le fusil d’assaut s’est de plus en plus imposé.

Semaine après semaine il n’a cessé de gravir les échelons tandis que le STG 44 perdait peu à peu en popularité et ce qui devrait arriver, arriva. Le 20 juin, selon WZRanked, le NZ-41 est arrivé en première place du classement des armes les plus populaires, coiffant au poteau le STG44.

Ce n’est pas seulement au niveau du taux de sélection que le NZ-41 l’emporte. Il s’illustre également par rapport au STG44 au niveau de son K/D ainsi que de son taux de victoire.

Avec de telles statistiques, il est clair que le NZ-41 est le fusil d’assaut sur lequel il faut miser pour finir en beauté cette troisième saison de Warzone. Néanmoins, il est fort possible que ce règne ne soit que de courte durée.

Alors que la Saison 4 de Warzone s’apprête à faire ses débuts, il ne serait guère étonnant que le NZ-41 reçoive un léger nerf d’entrée de jeu pour l’empêcher de trop prendre l’ascendant en ce début de saison.