Le Marco 5 ruine totalement Warzone selon les joueurs

La saison 4 de Warzone a introduit la nouvelle mitraillette, Marco 5. Toutefois, cette nouvelle arme a rapidement créé un sentiment de colère au sein de la communauté, lorsque les joueurs ont découvert un bug de vitesse qui pourrait bien “casser” le jeu.

La mise à jour de la saison 4 de Warzone a apporté de nombreuses nouveautés sur le Battle Royale, comme la nouvelle carte Bonne Fortune et la mitraillette Marco 5.

Mais si le lancement de Bonne Fortune s’est plutôt bien passé puisque l’accueil de cette carte a globalement été positif, un bug affectant le Marco 5 rend cette arme nettement plus rapide que toutes les autres mitraillettes.

Le Marco 5 permet d’être ultra rapide dans Warzone

L’utilisateur Reddit “elispion” a récemment publié un post sur Reddit et a affirmé en se basant sur les données de sym.gg, que les joueurs utilisant le Marco 5 peuvent presque marcher aussi vite que les joueurs utilisant le CX-9 de Modern Warfare tout en faisant un sprint tactique.

L’image ci-dessous montre que lors d’un sprint tactique avec le Marco 5, vous vous déplacez de 11,1 mètres par seconde, contre seulement 7,2 mètres par seconde avec le CX-9. En marchant simplement en avant avec le Marco 5, vous êtes capable de vous déplacer de 6,8 mètres par seconde.

Cet écart extrême offre ainsi aux joueurs du Marco 5 un réel avantage pour distancer les ennemis ou fuir les duels.

Un utilisateur pense que ce bug a été causé par un changement de la Poignée en ruban adhésif et a déclaré : “Ils l’ont même mentionné dans le patch note mais ce changement est censé augmenter ‘la vitesse de mouvement de 5% mais c’est clairement plus que 5%, c’est plus 15-20%.”

Il semble également que toutes les autres mitraillettes de Vanguard ont également été affectées puisqu’un autre utilisateur a précisé que le “MP40 et le Sten peuvent atteindre 10 m/s depuis le buff de la Poignée en ruban adhésif.”

Reste à savoir s’il s’agit d’une fonctionnalité prévue ou non, mais si ce n’est pas le cas, attendez-vous à voir les développeurs de Raven Software apporter des modifications très prochainement.