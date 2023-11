Voici ce qui rend les compagnons populaires de Baldur’s Gate 3 si captivants selon les joueurs

Un joueur de Baldur’s Gate 3 a identifié ce qui distingue les compagnons les plus populaires du jeu du reste du groupe, et tout réside dans leur histoire.

Les membres du groupe dans Baldur’s Gate 3 sont incontestablement le point fort du jeu. Vous disposez d’un large éventail de personnalités, toutes plus adorables les unes que les autres, et chacune bénéficie d’une histoire et de performances exceptionnelles.

Cependant, il était inévitable que certains de ces personnages deviennent plus populaires que d’autres, et il peut être difficile de trouver de l’affection pour des membres du groupe comme Wyll et Halsin lorsque tout le monde s’extasie sur Astarion et Ombrecœur.

Un joueur a décidé d’analyser la différence entre chacun des membres du groupe les plus couramment choisis, et a conclu que la grande raison de la popularité de ces personnages est qu’ils se montrent vulnérables au cours de l’histoire.

Un joueur de Baldur’s Gate 3 explique pourquoi Wyll est à la traîne par rapport aux autres membres du groupe

Dans un post sur le subreddit de Baldur’s Gate 3, un joueur a dit : « Je vois souvent que Wyll est en bas du classement des compagnons pour beaucoup de gens, mais je pense que l’une des grandes raisons à cela est que tout au long du jeu, il va plutôt bien. Alors que d’autres compagnons partagent quelque chose avec nous ».

Il a soutenu que des aspects de l’histoire tels que la relation de Gayle avec Mystra et le conflit d’Ombrecœur avec le culte de Shar les rendent plus vulnérables et compréhensibles pour les joueurs, et que des personnages comme Wyll et Halsin n’ont pas ce genre de rebondissement dans leur histoire.

Un autre joueur a ajouté qu’il avait l’impression que Wyll avait peu de pouvoir sur les évènements dans sa propre histoire par rapport aux autres membres du groupe, en disant : « Ce que vous avez dit et le problème de pouvoir d’action qui est vraiment ce que je vois comme les plus gros problèmes de Wyll, et il est le plus visible parce que tous les autres compagnons ont l’occasion de s’ouvrir et de décider de leurs chemins par eux-mêmes ».

« Wyll, par contre ? Il ne s’ouvre pas, et il ne choisit pas. C’est une telle occasion manquée pour un personnage qui pourrait avoir des arcs fascinants ».

