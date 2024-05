Un joueur de Baldur’s Gate 3 dévoile une conséquence hilarante d’une partie solo

Baldur’s Gate 3 est avant tout une aventure épique à vivre avec des amis ou des compagnons – mais ce n’est pas une nécessité. En effet, partir seul peut donner lieu à des situations hilarantes entre votre personnage et Flétriss.

Flétriss est connu pour son attitude critique à l’égard des « compagnons de toujours » des joueurs et ne tardera pas à commenter leur absence si le joueur ne réussit à romancer aucun d’entre eux. Une façon d’éviter cette situation est de trouver l’amour, ou bien de ne jamais recruter de compagnons tout au long du jeu.

C’est ce qu’un joueur a réussi à faire, partageant une capture d’écran sur le Reddit de Baldur’s Gate 3 qui montre le discours final épique du joueur avant de se lancer dans le combat contre le Cerveau Vénérable, sauf que seul Flétriss est là pour vous regarder et vous juger en silence.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que beaucoup trouvaient la situation assez triste et ne se voyaient pas vivre l’aventure de BG3 seuls, d’autres trouvaient la chose hilarante.

Comme détaillé dans les commentaires, le posteur a tenté « une partie rapide pour voir de nouvelles ramifications. Je pense que ça a duré environ 47 heures » ce qui explique probablement pourquoi ils n’ont pas prêté beaucoup d’attention aux compagnons ou tenté de se faire des amis.

Heureusement, Flétriss est là pour vous encourager avant que vous n’entriez dans le combat final, mais beaucoup ont proposé des répliques à mourir de rire que ce personnage populaire aurait pu dire à Tav.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Nous avons discuté de l’absence de compagnons, mais en vérité, tu marches seul. Quel dommage alors que j’aie préparé tant de collations pour ceux qui ne viendront jamais » plaisantait un joueur, tandis qu’un autre commentait : « Tu marches sur la route solitaire, la seule que tu aies jamais connue » (You walk a lonely road, the only one that you have ever known) – s’inspirant d’une chanson assez accrocheuse de Green Day.

Cependant, d’autres se sont rapidement demandés ce qui se passait dans l’épilogue, à quoi un utilisateur a révélé que, lors de la fête, « Flétriss vous dit simplement que vous êtes peu nombreux mais pas seul », ce qui est à la fois hilarant et un peu inattendu de la part de quelqu’un qui a un tel problème avec vous si vous ne tombez pas rapidement amoureux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Néanmoins, même si Flétriss est techniquement un dieu, il veille toujours sur Tav, même s’il choisit de faire son aventure seul – et qui sait, cela pourrait bien inspirer d’autres à compléter plus de parties de Baldur’s Gate 3 en solo pour qu’ils puissent, eux aussi, voir Flétriss donner son discours final tout en les jugeant.