Les joueurs de Baldur’s Gate 3 révèlent leur chance de survie si le jeu était réel

Baldur’s Gate 3 est l’un des mondes les plus intéressants que l’on puisse trouver dans les jeux vidéo modernes. Cependant, les joueurs se demandent ce qui se passerait si cet univers devenait réel et quelles seraient leurs chances de survie.

Le monde de Baldur’s Gate 3 est périlleux, mais pas lorsque vous contrôlez des héros derrière un écran. Les joueurs ont accompli des exploits incroyables dans ce jeu, mais toujours en contrôlant les personnages proposés par le jeu.

Mais que se passerait-il si les héros étaient remplacés par les joueurs qui les contrôlent et transportés dans le monde dangereux de Baldur’s Gate 3 ? Voici ce que la communauté pense de cette idée.

La discussion autour de ce sujet a été initiée par lutilisateur de Reddit u/tocksarethewoooorst. Il a demandé : « Si vous étiez vous-même transporté dans Baldur’s Gate 3, jusqu’où pensez-vous que vous iriez ? ». Il a ensuite ajouté : « Personnellement, j’ai une force de 6 les bons jours et chaque stat est ma stat faible. Et j’ai le charisme et la capacité de leadership d’une carotte. Donc, je finirais probablement comme l’un des nombreux squelettes anonymes sur la plage. Si j’ai la chance de sortir du nautiloïde ».

Beaucoup de joueurs ont trouvé cette conversation intrigante et ont décidé de participer. Un joueur a commenté : « La grande majorité des gens seraient morts pendant le tutoriel du Nautaloïde, voir avant même que le jeu ne commence ». Un autre utilisateur a ajouté : « Moi, sans compétences en armes et avec le corps flasque d’un père de famille d’âge moyen, je ne survivrais définitivement même pas au réveil dans ce monde ».

Un utilisateur a également affirmé : « Je serais l’épouse du camp. Genre, laissez-moi juste au camp et laissez-moi transporter vos tentes. J’écouterai vos problèmes et je cuisinerai et tout, mais s’il vous plaît, ne me faites rien faire de dangereux car je serais mort en 2 secondes ».

On peut donc dire que la plupart des joueurs ne sont pas très sûrs de leur prouesse au combat. Ils estiment que leurs chances de survie sont assez mauvaises au point qu’ils préféreraient rester assis dans des tentes. On les comprend.

Pour en savoir plus sur Baldur’s Gate 3, découvrez comment ce joueur a changé le scénario en tuant un personnage dès l’Acte 2.

