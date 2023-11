Les joueurs de Baldur’s Gate 3 partagent les actes les plus maléfiques du jeu

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 partagent certains des actes les plus maléfiques que vous pouvez commettre dans le jeu, et certains sont tout simplement cruels.

Pour le meilleur ou pour le pire, vous pouvez pratiquement faire tout ce que vous voulez dans Baldur’s Gate 3. Naturellement, tout comme dans D&D, cela peut conduire à des aventures qui font chaud au cœur, mais cela ouvre aussi la possibilité de décisions extrêmement douteuses.

Ces décisions douteuses sont bien plus courantes qu’on pourrait le penser, ce qui explique probablement pourquoi le personnage Sombres Pulsions a été créé en premier lieu. Ainsi, avec ces envies maléfiques de la part des joueurs à l’esprit, beaucoup ont partagé certains des actes les plus maléfiques que le jeu vous permet de faire.

En guise d’avertissement, il y a des spoilers dans la suite de cet article. Alors, avancez avec prudence si vous n’avez pas encore terminé le jeu.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 partagent les actes les plus maléfiques que vous pouvez commettre

Postant ce qu’il pense être le choix le plus maléfique du jeu sur Reddit, un utilisateur a souligné que cela doit être « d’abandonner Dame Aylin à Lorroakan dans l’Acte 3. C’est bien plus maléfique que de simplement la tuer pour accomplir le destin de Ombrecœur. Vous la libérez et la réunissez avec Isobel, seulement pour tout lui reprendre et la remettre dans une cage. Pour couronner le tout, Lorroakan assassine Isobel quand elle vient aider Aylin, et elle est forcée de regarder le cadavre de son amante qu’elle a maintenant perdu une fois de plus. Et tout ça pour quoi ? Quelques pièces ? Put**n, c’est vraiment maléfique ».

Il semble que la majorité de la communauté est d’accord, le post ayant reçu plus de 3 000 upvotes. Cependant, beaucoup ont également partagé leurs actes maléfiques dans les commentaires.

L’un des choix maléfique les plus populaires est celui posté par un utilisateur qui souligne que « Sombres Pulsions peut résister à l’envie, gagner la confiance de Jaheira, parler avec elle de son compagnon précédent, l’aider à sauver Minsc, puis la sacrifier à Bhaal pour Sarevok, et si vous parlez à Minsc après sa mort, tout ce qu’il fait, c’est d’appeler Boo. » Ce qui est franchement horrible, d’autres fans ayant décidé qu’ils « ne pensent pas faire un parcours axé maléfique, non merci. »

En fin de compte, le fil de discussion est rempli de choses terribles que les joueurs peuvent faire dans Baldur’s Gate 3, et tandis que certains d’entre eux sont indéniablement cruels, cela met en évidence à quel point ce jeu est complet.