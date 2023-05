Quand débute la saison 18 d’Apex Legends ? Nouvelle légende, contenu et plus

La saison 18 d’Apex Legends est la prochaine grosse mise à jour de Respawn Entertainment pour le Battle Royale, mais quand arrivera-t-elle et quel va être le nouveau personnage ?

La saison 17 d’Apex Legends a offert de nombreuses nouveautés que les joueurs continuent d’apprécier au quotidien. Cette nouvelle saison a introduit aux joueurs un nouveau stand de tir totalement repensé, des changements sur la carte World’s Edge (Bord du Monde), des modifications pour le mode Ranked, et même une nouvelle Légende nommée Ballistic.

Cela dit, comme très souvent, les joueurs se demandent déjà quand la saison 17 se terminera et surtout quand la saison 18 commencera.

Tout ce que nous savons pour le moment.

La saison 18 d’Apex Legends est prévue pour commencer le 8 août 2023, puisque c’est à cette date que le passe de combat de la saison 17 prend fin selon le compte à rebours en jeu.

Le 8 août devrait également signer la date de fin de la saison 17, alors assurez-vous de vous donner à fond et de passer le plus de niveaux possible dans votre passe de combat.

Il est également important de noter que cette date marquera la fin de la saison classée également.

La saison 18 d'Apex Legends apportera sans aucun doute du nouveau contenu passionnant.

Nouvelle légende & contenu à venir pour la saison 18 d’Apex Legends

Nous ne savons pas grand-chose de la saison 18 d’Apex Legends pour le moment, mais il y a des fuites concernant une nouvelle légende qui pourrait s’appeler Conduit. Selon le leaker fiable Thordan Smash, Conduit serait un nouveau personnage sur le Battle Royale et ses capacités devraient tourner autour du bouclier.

De plus, des fuites suggèrent également que Revenant recevra un énorme rework connu sous le nom de Revenant Reborn. Rien n’est officiel pour le moment, mais Revenant Reborn serait une refonte totale du personnage, modifiant ses capacités et peut-être même donnant à la légende la capacité de courir sur les murs.

Nous nous attendons également à voir un nouveau passe de combat avec des cosmétiques et plus encore, ainsi qu’à des changements d’équilibrage pour les personnages et armes, mais rien n’est officiel pour le moment, car la saison 18 est encore loin.