Patch note Apex Legends Saison 19 : Embrasement, nouvelle légende, équilibrage des armes…

Le patch note de la saison 19 d’Apex Legends est désormais disponible, détaillant toutes les modifications, grandes et petites, apportées aux légendes, cartes, armes et plus encore.

La saison 19 d’Apex Legends démarre le 31 octobre, avec en vedette de la nouvelle saison Conduit, une nouvelle légende de soutien, après que la dernière saison a fait l’impasse sur un nouveau personnage.

Des mises à jour ont également été apportées à la carte Zone d’orage, ainsi qu’une multitude d’ajustements d’équilibrage pour les armes et les légendes.

Découvrez donc sans plus attendre le contenu complet de la mise à jour de la saison 19 d’Apex Legends, qui inclut également des modifications anti-triche et en mode classé, ainsi qu’une liste de corrections de bugs.

Patch note MAJ Apex Legends Saison 19

La progression multiplateforme sera déployée progressivement sur toutes les plateformes existantes. Lisez notre article de blog détaillé ici.

Vous pouvez désormais déployer des holo-sprays pendant la chute libre.

Déploiement du nouveau code pour l’interface de rendu matériel (Rendering Hardware Interface, RHI) sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Vous trouverez plus d’informations sur la RHI à l’adresse suivante.

MISES À JOUR DE L’ÉQUILIBRAGE

Rotation de création

Le RE-45 et le Répéteur 30-30 quittent le système de création et reviennent dans le butin au sol

La R-301 et la Volt entrent dans le système de création

Chargeur boosté retiré de la rotation des créations

Optique numérique de détection des menaces retirée de la rotation des créations

Munitions Hammerpoint ajoutées à la rotation des créations

Rotation des armes dans les packs de soutien

L’EMG L-STAR revient dans le butin au sol Retrait des munitions désintégratrices Taille des projectiles réduite Amélioration de la séquence de recul Réduction du caractère aléatoire de la première partie de la séquence de recul Dégâts augmentés à 17 (au lieu de 16) Accessoire de canon amélioré pour correspondre aux autres armes

Le Wingman rejoint le pack de soutien Nouvel accessoire hop-up – Démonte-crâne Élite : ignore la réduction des dégâts des casques pour les tirs à la tête Accessoire hop-up Chargeur boosté intégré Dégâts de base augmentés à 50 (au lieu de 45) Taille des projectiles accrue 110 munitions



Packs de soutien

Les packs de soutien contiennent désormais toujours une arme à tous les stades du jeu

Rotation des armes d’or

Havoc, RE-45, mitraillette C.A.R., L-Star, Longbow-DMR

Accessoires hop-up

Chargeur boosté : retiré du butin au sol

Turbochargeur : suppression d’un cran de réduction des dégâts une fois équipé

ARMES

Répéteur 30-30

Dispersion du tir au jugé accrue

Arc Bocek

L’arc est plus rapide à bander la première fois

Le Sélecteur de tir active maintenant les pointes à dispersion

Motif des pointes à dispersion resserré

Fusil à charge

Amélioration de la balistique des balles

Augmentation de la taille des projectiles

Hemlok

Dégâts réduits à 21 (au lieu de 22)

Longbow-DMR

Augmentation de la taille des projectiles

Sentinel

Augmentation de la taille des projectiles des tirs amplifiés

LÉGENDES

Bangalore

Pas de charge : durée réduite à 2 s (au lieu de 3)

Lance-fumigène : durée de vie de la fumée réduite à 18 s (au lieu de 23)

Tonnerre grondant : durée d’étourdissement réduite à 6 s (au lieu de 8)

Catalyseur

Bande perçante Le noyau ne bloque plus les projectiles, ce qui permet aux balles de passer à travers Maximum en jeu réduit à 2 (au lieu de 3) Portée de lancer réduite de 50 % environ

Ferrobarrière Le délai de réutilisation commence une fois le mur abattu Réduction de la durée de vie à 25 s (au lieu de 30)



Mises à jour des capacités passives

Délit d’initié de Pathfinder : peut maintenant scanner les packs de soutien déjà scannés par les alliés

Voix du Vide de Wraith : durée de vision minimale requise pour se déclencher (ce qui est à la fois plus fiable et cohérent)

Mises à jour des capacités ultimes

Mur fortifié de Newcastle Réduction de la durée de récupération à l’atterrissage Augmentation de la hauteur maximale des sauts

Faux fantômes de Revenant : fenêtre d’extension de durée des assistances réduite à 3 s (au lieu de 30)

Marque de la snipeuse de Vantage : nombre de balles augmenté à 6 (au lieu de 5)

CARTES

Olympus

Correction d’un certain nombre de bugs et de “rat spots”

Correction d’exploits connus pour passer sous la carte

Canyon des Rois

Correction de plusieurs “rat spots”

Correction de trous dans la géométrie entre Relique et Traitement de Caustic

Zone d’orage

Ajout de deux cartes de la Mixtape basées sur de nouveaux points d’intérêt (Station ZEUS et Pylône de Wattson)

Correction d’un certain nombre de bugs et de “rat spots”

PARTIES CLASSÉES

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : ÉPREUVES DE PROMOTION

Au cours de la saison 19, les joueurs et les joueuses vont avoir l’occasion de disputer des épreuves de promotion lorsqu’ils atteignent le plafond maximal d’un niveau.Pendant ce type d’épreuve, les gains et les pertes de PÉ sont “gelés”, ce qui permet aux joueurs et joueuses de se concentrer sur leur objectif.

Satisfaire aux conditions d’une épreuve en respectant les limites relatives au nombre de parties (soit en gagnant une partie, soit en atteignant l’alternative) déclenche une promotion au niveau suivant avec un bonus de 250 PÉ.

Ne pas réussir l’épreuve dans la limite de parties autorisées disqualifie le joueur et le sanctionne d’un certain nombre de PÉ en fonction de ses performances.

Chaque épreuve est initialement limitée à un total de 5 parties, qui augmente à chaque fois que le joueur ou la joueuse échoue puis reprend part à la même épreuve, dans la limite de dix essais.

Les épreuves de promotion sont indisponibles pendant les parties provisoires.

MISE À JOUR DES PARTIES CLASSÉES

Si vous avez manqué la communication récente de l’équipe de développement sur reddit, sachez que, dans Embrasement, nous avons apporté quelques ajustements aux parties classées :

Augmentation du bonus de classement accordé pour aider les joueurs et joueuses à atteindre leur palier de niveau.

Réduction des refus de bonus qui pouvaient compromettre la progression des joueurs et joueuses cherchant à atteindre leur plafond d’aptitudes.

Ajustement des bonus provisoires pour aider les joueurs et joueuses à atteindre leur objectif statistique d’écart de 1,5 niveau à la fin de leurs 10 parties provisoires.

SUPPRESSION des restrictions relatives aux différences de classement pour les 3 paliers prédéfinis. Les joueurs et joueuses peuvent désormais jouer avec des amis, quel que soit leur niveau de progression, mais leur escouade est susceptible de faire face à des affrontements plus difficiles s’il existe une différence importante entre les aptitudes des différents membres de l’escouade.

MODES

Rotation des cartes de la Mixtape

Contrôle Traitement de Caustic et Siphon retirés Baromètre et Site de production intégrés

Course armée Ville cimetière et Fragment retirés Noyau intégré Nouvelle carte : Traitement de Wattson

Match à mort en équipe Fragment et Habitat retirés Module de phase intégré Nouvelle carte : Station ZEUS



CORRECTIONS DE BUGS

Résolution d’un exploit qui permettait de survivre aux dégâts de l’anneau plus longtemps que prévu avec le module de phase sur Olympus

Les caisses de frag ne peuvent plus tomber dans des zones inaccessibles ou dans la lave

Les boucliers thermiques ne peuvent plus coller aux Tridents

Les boucliers thermiques n’offrent plus de protection au-dessus d’eux sur les terrains surélevés

L’interface Déséquiper armes n’apparaît plus quand vous vous soignez en dehors de l’anneau

L’effet du bouclier de KO ne reste plus activé en mode Spectateur

Le skin Nouvelle aurore pour Longbow n’a plus de canon visible en vue lunette

Le skin Murmure démoniaque pour le Némésis n’obstrue plus la vue du joueur ou de la joueuse

Icône de badge provisoire rétablie lors du récapitulatif d’une partie classée

L’indicateur de rareté est maintenant mis à jour après avoir équipé un objet d’un pack ou de la Boutique

Résolution de l’erreur “[UI] Array index 100000000 is out of range (array size 45)” qui apparaissait parfois au lancement du jeu

Revenant fait désormais face à la direction dans laquelle il tire en vue à la troisième personne

Pendant le saut, percuter un vaisseau de transport en train de partir ne propulse plus le joueur ou la joueuse avec lui

Le tri d’escouade est désormais cohérent entre l’ATH et l’inventaire

Passer à une armure de niveau moindre après avoir subi des dégâts n’exige plus d’actualiser la caisse de frag

AUDIO

Résolution de cas rares où le système de priorité coupait certains sons d’armes en local à un moment incorrect

GRAPHISMES

Correction des poses animées des escouades qui provoquaient parfois de légers chevauchements

PC Les cartes graphiques Intel ARC n’utilisent plus des paramètres graphiques non optimaux par défaut Résolution d’un problème affichant des textures basse résolution avec le suréchantillonnage adaptif ou après avoir changé de résolution

PC DirectX 12 : correction d’erreurs occasionnelles de rendu triangulaire sur les cartes AMD

LÉGENDES

Loba : la capacité tactique n’est plus annulée lorsqu’elle est lancée sur une tour près de Confinement

la capacité tactique n’est plus annulée lorsqu’elle est lancée sur une tour près de Confinement Mirage : résolution d’un bug qui empêchait parfois d’interrompre le camouflage en changeant d’arme

résolution d’un bug qui empêchait parfois d’interrompre le camouflage en changeant d’arme Revenant Instinct assassin L’indicateur de menace met désormais en surbrillance les ennemis déjà mis en surbrillance par Instinct assassin Correction de cas où les ennemis n’étaient pas mis en surbrillance correctement La mise en surbrillance ne perturbe plus celle des autres Légendes La mise en surbrillance s’applique désormais aux leurres de Mirage Le bouclier de Faux fantômes ne reste plus activé indéfiniment (correctif précédent)

Wattson : les barrières s’effondrent maintenant à la fin de la manche pour éviter d’avoir encore des sons de dégâts à l’écran d’après-partie

QUALITÉ DE VIE

Ajout du paramètre Portraits hors écran

Caustic : rétablissement du doublage “Bouclier brisé” en allemand

rétablissement du doublage “Bouclier brisé” en allemand Stand de tir : Nessie bleu reste caché pour l’instant… mais un nouveau challenger voit rouge !

: Nessie bleu reste caché pour l’instant… mais un nouveau voit ! Mise en œuvre de mesures de sécurité additionnelles

Optimisation de la prise en charge des manettes PC Les entrées manette ne sont plus traitées quand une autre fenêtre est au premier plan Ajout d’une prise en charge native des manettes Bluetooth PS4 et PS5. Les joueurs et joueuses qui utilisaient Steam Input pour connecter des manettes PS4 et PS5 en Bluetooth sont invités à désactiver ce paramètre sur Steam.

Mixtape : les assistances sont désormais décernées pour les frags assistés par TOUS les équipiers dans les modes où plusieurs escouades sont alliées

: les assistances sont désormais décernées pour les frags assistés par TOUS les équipiers dans les modes où plusieurs escouades sont alliées Signaux Signaler des ennemis sur la carte : appuyez deux fois sur la touche de signalement pour placer un signal sur la carte à cette position Réponse aux signalements d’ennemis par OK, Attendez ou Un instant

Rampart : les joueurs et joueuses peuvent désormais ramasser leurs murs amplifiés en mode placement

les joueurs et joueuses peuvent désormais ramasser leurs murs amplifiés en mode placement Revenant Ajout de la prise en charge des vibrations lorsque le bouclier de Faux fantômes est endommagé, et quand il se reforme ou se brise Vibrations améliorées pendant le chargement d’Attaque fantôme



AUDIO LOCALISÉ

L’audio localisé va être séparé du contenu de base sur PlayStation. Les utilisateurs jouant à Apex Legends dans une langue autre que l’anglais devront télécharger le pack de contenu additionnel gratuit qui contient l’audio de leur langue. Les textes en jeu ne seront pas concernés par cette modification.

