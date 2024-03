Dragon Ball : ces stars américaines rendent hommage à Akira Toriyama en reproduisant cette pose culte

Cela fait quelques jours maintenant que le monde a appris la mort du célèbre Akira Toriyama, et c’est pourquoi de nombreuses personnes ont tenu à rendre hommage au créateur de Dragon Ball, à l’instar de ces stars de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Le mois de mars a débuté avec cette malheureuse nouvelle qui a attristé le monde entier : Akira Toriyama n’est plus. Âgé de 68 ans, le mangaka avait bercé toute une génération avec la saga culte Dragon Ball, une œuvre qui est devenue un classique aux yeux des fans de shonens et qui a très clairement eu une influence majeure sur le style dit “nekketsu” que l’on peut retrouver actuellement.

Une influence qui ne se limite pas qu’au pays du Soleil-Levant, en témoigne les nombreux hommages que l’on a pu voir depuis l’annonce de la disparition de Toriyama en fin de semaine dernière. Car si certains mangakas, tels que Eiichiro Oda (One Piece) ou encore Masashi Kishimoto (Naruto), ont tenu à lui rendre hommage, d’autres personnalités ont également voulu s’exprimer à ce sujet. C’est notamment le cas de Justin Chatwin, l’interprète de Goku s’étant alors excusé pour l’adaptation en live-action Dragonball Evolution (2009).

Et parmi les autres personnalités américaines qui ont voulu témoigner leur reconnaissance envers Toriyama, on retrouve également deux stars de la WWE, qui ont profité d’un match de catch pour rendre l’un des meilleurs hommages possibles au papa de Dragon Ball.

Une pose iconique reprise par ces stars de la WWE

En effet, c’est lors d’un récent évènement que les stars Zelina Vega et Naomi ont voulu rendre un hommage tout particulier à Toriyama et ce, en reproduisant l’une des poses les plus emblématiques de Dragon Ball.

La pose en question n’est autre que celle de la danse de la fusion (ou Fusion Metamor), la fusion étant une technique utilisée par les protagonistes et qui est très certainement l’une des plus cultes à ce jour. Les fans ont pu la découvrir pendant la saga Majin Boo, lorsque Goku avait pour objectif de faire fusionner Goten et Trunks afin de donner naissance à un combattant surpuissant, à savoir Gotenks.

Mais d’autres personnages ont également vu le jour grâce à cette technique, c’est notamment le cas de Gogeta, qui n’est autre que la fusion entre Goku et Vegeta que l’on a d’abord pu voir dans le film d’animation Dragon Ball Z – La résurrection de la Fusion ! Goku et Vegeta (1995) et dans Dragon Ball GT. Un personnage qui aura tellement plu aux fans qu’il va même avoir droit à une version “canon”, étant alors de retour dans le film Dragon Ball Super – Broly (2017).

Une preuve supplémentaire de l’impact que Toriyama a eu avec son manga Dragon Ball, les fans pouvant alors se consoler avec ce dernier message émouvant laissé par le mangaka juste avant qu’il ne rende son dernier soupir.

