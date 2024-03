Le jeu Dragon Ball Sparking Zero prévoit-il une fonctionnalité de coopération locale ? Voici tout ce que nous savons.

La franchise de combat tant aimée Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi fait enfin son retour, les fans attendant avec impatience la sortie de Dragon Ball Sparking Zero dans un futur proche.

En amont de la sortie du jeu, des trailers, des détails sur les personnages et plus encore ont été progressivement dévoilés. Des images précédemment publiées mettent en avant les graphismes actualisés, les mécaniques de combat, et plus encore.

Un aspect des jeux Budokai Tenkaichi qui les a rendus si populaires durant les années 2000 et 2010 était l’accent mis sur le multijoueur local, permettant aux amis de s’asseoir ensemble sur le canapé et de s’affronter en utilisant des personnages comme Goku et Vegeta.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors à ce sujet, voici tout ce que nous savons sur le multijoueur local dans Dragon Ball Sparking Zero.

Dragon Ball Sparking Zero dispose-t-il d’une coopération locale ?

Pour l’instant, Dragon Ball Sparking Zero ne devrait pas inclure de mode coopération locale.

Bien que cela n’ait pas été confirmé par les développeurs, les listes pour le jeu à venir sur les sites web de Sony et Microsoft indiquent que le jeu se concentrera fortement sur le multijoueur en ligne.

Les difficultés à inclure et à soutenir le jeu en écran partagé sont citées comme la principale raison de l’absence de coopération locale pour Dragon Ball Sparking Zero.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, ces rapports récents ne signifient pas que la coopération locale ne sera pas introduite dans le jeu plus tard dans son processus de développement ou après son lancement.

Bien évidemment, nous veillerons à mettre cet article à jour avec toutes les dernières informations sur une possible fonctionnalité de coopération locale dans Dragon Ball Sparking Zero.