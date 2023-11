One Piece : Le véritable pouvoir de Momonosuke expliqué

Parmi les nombreux alliés des Chapeaux de Paille dans One Piece, l’introduction la plus décevante a été celle de Kozuki Momonosuke. Pourtant, après la révélation de sa véritable identité et de ses pouvoirs, il pourrait bien s’avérer être l’allié de Luffy le plus fort jusqu’à présent.

Lorsqu’il est apparu pour la première fois dans One Piece, Kozuki Momonosuke ne semblait pas être un personnage important. C’était un enfant effrayé, échoué sur une île inhabituelle et acquérant des pouvoirs artificiels. Mais tout a changé lorsque les fans ont appris son identité en tant que fils d’Oden et chef légitime du clan Kozuki.

Momonosuke est l’héritier du clan Kozuki de Wano, qui a régné sur le pays pendant des siècles. Malgré son jeune âge, le fardeau sur les épaules de Momo est sans pareil. Ayant perdu ses parents, Momonosuke a connu de nombreux hauts et bas avant même d’avoir huit ans.

Après que ses pouvoirs commencent lentement à se révéler, Momonosuke devient facilement l’un des alliés les plus puissants des Mugiwara. Ce qui ne pouvait qu’être prévisible de la part du fils d’Oden, qui fut le samouraï le plus fort de Wano. On vous en dit plus sur le véritable pouvoir de Kozuki Momonosuke.

La Voix de Toutes Choses

Comme son père et le Roi des Pirates, Kozuki Momonosuke a la capacité d’entendre la Voix de Toutes Choses. Bien que Luffy possède la même capacité, Momonosuke est le seul à avoir communiqué avec Zunesha jusqu’à présent.

Le jeune samouraï ne peut pas seulement donner des ordres au pachyderme géant, puisqu’il peut également communiquer sur de longues distances. Momonosuke considère Zunesha comme son ami, et tous deux partagent leurs pensées pendant la bataille à Wano.

De plus, Momonosuke a également une sorte de lien télépathique avec Luffy, comme lorsque le pirate se noyait dans l’océan après avoir été battu par Kaidou : il a rassuré Momonosuke en lui disant qu’il reviendrait et vaincrait l’Empereur quoi qu’il advienne.

Les pouvoirs du fruit du démon de Kozuko Momonosuke

Dans l’arc de l’île d’Egghead, le Docteur Vegapunk révèle que le fruit du démon de Momonosuke possède les mêmes capacités que le Zoan Mythique de Kaidou, le Uo Uo no Mi, Modèle : Seiryu. La seule raison pour laquelle Vegapunk le considère comme un échec, c’est que le dragon transformé est rose au lieu d’être bleu.

Le dragon rose géant possède une force et une durabilité énormes, et sa morsure peut facilement blesser Kaidou, lorsque ce dernier est lui aussi sous sa forme de dragon. Kozuki Momonosuke peut d’ailleurs utiliser toutes les techniques de Kaidou, mais il n’a utilisé que le Kozanse et ses déclinaisons. Momonosuke n’utilise pas ses techniques lors du raid d’Onigashima, mais il a protégé ses alliés contre l’amiral Aramaki.

Toutes ces capacités font probablement de lui l’un des personnages les plus forts parmi les alliés de Luffy et son équipage.