My Hero Academia Chapitre 409 : Date de sortie, images et spoilers

Les spoilers du chapitre 409 de My Hero Academia viennent de tomber : accrochez-vous, il pourrait bien être le meilleur jusqu’à présent.

La date de sortie du chapitre 409 de My Hero Academia approche et beaucoup de lecteurs ont hâte de voir le prochain volet de l’arc de la Dernière guerre.

Dans le chapitre précédent, nous avions découvert les morts perturbantes des anciens utilisateurs de l’Alter One for All, alors que ce dernier révélait son passé choquant… y compris l’assassinat de son propre frère Yoichi.

Le chapitre 409 laisse entrevoir que la fin d’All For One est proche dans My Hero Academia : qu’en disent les spoilers ?

Le chapitre 409 sera disponible le 10 décembre sur Manga Plus. Le site le diffusera à partir de 16h en France.

Spoilers : le chapitre 409 de My Hero Academia sera l’occasion pour Bakugo de briller

Le 409ème chapitre de My Hero Academia s’ouvrira sur un flashback montrant la naissance de Bakugo. Sa mère, Mitsuki, sourit en regardant son bébé, tandis que son père, Masaru, pleure. Ces flashbacks se poursuivent alors que nous voyons Bakugo grandir, et nous le voyons harceler Deku et déclarer à quel point son Alter sera puissant.

Cela étant dit, nous revenons au présent, où Bakugo décide de ne plus embêter Deku. Ce moment touchant est perturbé par la première attaque d’All For One lance. Cependant, les lecteurs savent que Bakugo a quelques astuces dans sa manche. Notamment des explosions capables d’envoyer All For One au sol.

Le vilain est troublé, car Bakugo n’a pas bougé. Mais sa confusion ne dure pas. Le jeune héros s’envole vers All For One et commence à expliquer ce qui s’est passé. À la fin du chapitre 406, Bakugo avait jeté des gouttes de sueur explosives dans la bouche d’All For One, qu’il a ensuite utilisé pour l’attaquer en prononçant le mot “explosion”.

“C’EST L’IMAGE LA PLUS DINGUE DE BAKUGO J’EN TREMBLE“

All For One peine à croire que quelqu’un comme Bakugo l’ait surpassé sur le plan de l’intelligence. Et les choses empirent encore pour lui. L’attaque de Bakugo a fait plus de dégâts au vilain qu’il ne l’avait d’abord réalisé, retardant sa propre attaque.

Alors qu’All For One active à nouveau son attaque, il crie à Bakugo que ce dernier n’est qu’un personnage secondaire de sa propre histoire. Le jeune homme ne s’en émeut pas et l’attaque simplement à nouveau, offrant aux lecteurs une double page d’explosions en série. All For One peine contre ses assauts, et finit par penser que ses Alters ne fonctionnent pas correctement, peut-être en raison de sa petite taille.

C’est alors qu’il est révélé aux lecteurs, grâce à Hawks, qu’All For One perd le contrôle sur les vestiges des Alters volés, à cause de sa colère. L’ancien héros estime que Shigaraki a provoqué sa propre chute.

La dernière double page des spoilers retourne ensuite à la bataille, alors qu’All Might, Mitsuki, Masaru et Yoichi sont témoins de la défaite finale de All For One par Bakugo. Ce dernier s’exclame “C’est notre histoire !“, bouclant ainsi la boucle.

Pour célébrer la victoire avec les super-héros, il faudra néanmoins attendre un peu : car le manga My Hero Academia fera bientôt une pause.