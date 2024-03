Saison 2 de Kenshin le Vagabond : enfin une fenêtre de sortie en 2024 et le plein d’infos !

Kenshin le Vagabond va revenir dans une saison 2, qui a enfin obtenu une fenêtre de sortie en plus de révéler quelques informations sur ce qui attend les spectateurs.

Kenshin le Vagabond avait eu droit à un lifting complet, revenant sur petit écran dans un remake signé du studio Liden Films. L’histoire dévoilant l’errance d’un ancien tueur cherchant à oublier son passé a très bien marché, si bien qu’une saison 2 a été commandée.

La première saison avait démarré en juillet 2023, reprenant le célèbre manga de Nobuhiro Watsuki publié entre 1994 et 1999. La deuxième saison, elle, a été annoncée lors du Jump Festa. On a ainsi appris qu’elle serait sous-titrée Kyoto Disturbance, et un premier teaser avait été partagé. En revanche, aucune fenêtre de sortie n’avait été partagée. Mais c’est désormais chose faite : l’anime reviendra bien sur nos écrans en 2024.

La saison 2 de Kenshin le Vagabond arrivera en 2024, et elle sera conséquente

D’après le compte officiel de Kenshin le Vagabond sur X/Twitter, la saison 2 sera bien diffusée en octobre 2024.

Le compte en profite pour préciser qu’elle sera partagée en deux cours consécutifs. Ce qui correspond justement plus ou moins au nombre d’épisodes nécessaires pour adapter l’arc annoncé, celui de Kyoto, dans lequel on verra nos héros se rendre dans l’immense cité.

Dans le manga, l’arc en question s’étale sur 11 tomes. Il s’agit de l’un des trois majeurs animant l’histoire du héros Kenshin Himura. L’anime est censé tous les adapter, se démarquant ainsi de la première série d’animation qui s’était arrêtée en 1998, avant la fin de la publication des chapitres écrits et dessinés par Nobuhiro Watsuki.

Pour ce qui est de l’équipe aux commandes de l’anime rempli de katanas, les spectateurs pourront retrouver le travail du studio Liden Films et du réalisateur Hideyo Yamamoto. Quant au casting, on ne change pas une équipe qui gagne : les doubleurs ne devraient pas changer non plus.