Jujutsu Kaisen Saison 2 Episode 2 : Date de sortie et spoilers

La nouvelle saison de Jujutsu Kaisen a fait ses débuts en mettant en avant le jeune Satoru Gojo et sa vie de lycéen. Tout ce que vous devez savoir sur l’épisode 2 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen couvrira l’Arc du Passé de Gojo dans les cinq premiers épisodes durant lesquels les fans verront les versions plus jeunes de Satoru Gojo et Suguru Geto pendant leurs années scolaires. L’arc explore leur amitié et tout ce qui conduit à la chute de Geto.

L’épisode récent commence avec la lutte de Geto pour garder sa santé mentale alors qu’il absorbe à répétition des esprits maudits. La scène passe ensuite à Mei Mei et Utahime qui enquêtent sur un manoir avec une barrière inhabituelle.

Les fans apprennent également les détails de la mission que le Maître Tengen a assignée à Gojo et Geto.

Plongez donc plus profondément sur l’épisode 2 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

Date et heure de sortie de l’épisode 2 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

L’épisode 2 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen sera diffusé le 13 juillet à 05h00.

Spoilers de l’épisode 2 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

Le second épisode présentera Riko Amanai, le Vaisseau de Plasma Stellaire que Gojo et Geto escortent. Shui Kong, le responsable de l’Association du Vaisseau du Temps, interroge Toji sur Megumi, mais ce dernier nie connaître une personne de ce nom.

D’un autre côté, Riko se réveille après l’attaque, et sa première rencontre avec Gojo et Geto est chaotique. Elle semble consciente de son rôle de vaisseau et se présente même comme Maître Tengen. L’épisode à venir présentera également Misato Kuroi, la gardienne de Riko.

Masamichi Yaga demande à Gojo de satisfaire toutes les requêtes de Riko puisqu’elle mourra après sa fusion avec Maître Tengen. Il souhaite au moins qu’elle ait de beaux souvenirs compte tenu de son cruel destin d’avoir une vie courte.

Pendant ce temps, un Utilisateur de Malédiction au Masque de Sac et un vieil Utilisateur de Malédiction unissent leurs forces pour vaincre Gojo et Geto avant qu’ils ne puissent tuer Riko. Cependant, la vraie menace est Toji Fushiguro, qui commence enfin à faire son mouvement.

Jujutsu Kaisen est actuellement diffusé sur Crunchyroll.