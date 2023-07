Jujutsu Kaisen Saison 2 Episode 4 : Date de sortie et spoilers

L’épisode 4 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen promet une nouvelle série de moments surprenants après la défaite cuisante de Gojo face à Toji. Découvrez alors tout ce que vous devez savoir sur cet épisode.

L’Arc du Passé de Gojo prend une tournure tragique dans l’épisode récent de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Alors que la première partie de la saison se rapproche de sa conclusion, la vie lycéenne insouciante de Gojo et Geto arrive également à son terme. Le dernier épisode laisse présager un combat entre Geto et Toji, ce dernier ayant déjà réglé ses comptes avec Riko et Gojo.

L’article continue après la publicité

Cependant, ce qui est véritablement surprenant, c’est que le Tueur de Sorciers parvient à contourner les barrières entourant l’école Jujutsu et à échapper aux Six Yeux de Gojo. Le second épisode avait déjà révélé que Toji avait une sorte de plan pour abattre Gojo, mais c’était plus intrigant que prévu.

L’épisode à venir promet alors des moments déchirants. Plongeons donc plus profondément pour en savoir plus sur la date de sortie et les spoilers de l’épisode 4 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

Date et heure de sortie de l’épisode 4 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

L’épisode 4 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen sortira le 27 juillet à 17h00.

L’article continue après la publicité

Crunchyroll

Spoilers de l’épisode 4 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

Alors que Gojo est hors jeu, Geto promet à Riko de la sauver de sa fusion avec le Maître Tengen si elle le souhaite. Juste au moment où Riko accepte de rentrer chez elle avec Geto, Toji lui tire sans pitié une balle dans la tête. Le choc du moment ne dure pas longtemps, car Geto jure de tuer l’assassin. Cependant, il va aussi souffrir aux mains d’un “singe”, bien qu’il soit un sorcier de grade spécial.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Toji expliquera la Malédiction de l’Inventeur Caché et ses capacités. Les fans apprendront également comment Toji a réussi à contourner les barrières de l’école. Cependant, Geto se préoccupe plutôt de Kuroi, dont le sort reste inconnu.

L’article continue après la publicité

Malgré l’absence d’énergie maudite, Toji possède une connaissance de toutes sortes de malédictions et de Vœux contraignants. Il parvient ainsi facilement à contre-attaquer Geto et à le vaincre presque sans effort. Dès que le jeune sorcier gît au sol avec des blessures mortelles, Toji se moque de lui pour avoir été vaincu par un “singe” malgré sa “bénédiction” en énergie maudite.

Le Tueur de Sorciers se souvient soudainement de son fils Megumi, puisque ce nom signifie “bénédiction”, et c’est lui qui lui a donné ce nom. Cependant, Toji ne parvient pas à profiter longtemps des fruits de son travail, car le Gojo “ressuscité” revient plus fort que jamais.

L’article continue après la publicité

Jujutsu Kaisen est actuellement diffusé sur Crunchyroll et Netflix.