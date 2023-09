Un dev XDefiant s’exprime sur la date de sortie du jeu et explique le retard

Mark Rubin, le producteur exécutif de XDefiant, vient de publier une nouvelle mise à jour afin d’expliquer aux fans les raisons du retard du jeu, tout en fournissant une indication complète sur sa date de sortie.

Depuis son annonce, XDefiant s’est imposé comme l’un des FPS les plus attendus pour 2023, générant un engouement significatif parmi les joueurs. Bien que l’équipe de développement ait initialement annoncé une sortie pour l’été 2023, aucune date officielle n’a encore été confirmée.

L’approbation de la classification PEGI avait initialement suscité l’enthousiasme, mais l’équipe d’Ubisoft a récemment fourni des informations concernant le retard du jeu et l’état actuel du processus de développement.

Dans une mise à jour publiée le 11 septembre sur le site officiel d’Ubisoft, Mark Rubin a abordé les préoccupations de la communauté concernant le retard du jeu, indiquant que XDefiant sortira “dès que possible”, ce qui pourrait être entre la fin septembre et le début-mi-octobre.

Au cours de cette longue mise à jour, il a révélé que l’équipe avait entamé le processus de soumission “fin juillet”. Cette phase consiste pour les équipes de développement à fournir le jeu à des entités tierces comme PlayStation et Xbox pour des tests de performance dans leurs environnements respectifs.

Après avoir reçu les premiers résultats mi-août, il s’est avéré que le jeu n’avait pas été approuvé, ce qui signifie qu’il reste encore du travail à accomplir. Rubin a souligné que si le jeu avait réussi ces tests, il aurait alors été lancé “fin août”.

Ce résultat a donc poussé l’équipe à “passer les 3-4 dernières semaines à résoudre ces problèmes” pour une nouvelle soumission. Si la soumission actuelle est approuvée, le jeu pourrait donc sortir entre mi et fin septembre. En revanche, si le jeu obtient une “approbation conditionnelle”, un patch Day 1 sera nécessaire, ce qui repousserait la sortie à début-mi-octobre.

De plus, Rubin a également annoncé que, dans l’optique de “plus de transparence avec notre communauté et d’écoute de nos joueurs”, l’équipe de développement travaille déjà sur une fonctionnalité de vote de carte et un mode similaire à Recherche & Destruction qui seront ajoutés plus tard dans le jeu.

En somme, voilà tout ce qu’il faut savoir sur le lancement de XDefiant.