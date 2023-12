Comment corriger le code d’erreur TFLA0002 dans The Finals

Malgré son succès fulgurant, The Finals n’est pas exempt de soucis, à l’image des problèmes de connexion. Voici comment réagir si vous rencontrez le code d’erreur TFLA0002.

The Finals était l’un des FPS en ligne les plus attendus de 2023, et sa sortie surprise a conquis nombre de joueurs qui enchaînent depuis les parties. Malgré des problèmes d’équilibrage, le jeu est divertissant et le nombre de joueurs sur Steam et autres plateformes a augmenté de manière exponentielle.

Toutefois, The Finals reste un jeu en ligne, et n’échappe pas aux habituels problèmes de connexions. L’un de ces problèmes est l’erreur TFLA0002, et beaucoup ne savent pas comment la résoudre. Voici tout ce que vous devez savoir sur le code d’erreur TFLA0002 dans The Finals.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Embark Studios

Le code d’erreur TFLA0002 signale problème de connexion que vous pouvez rencontrer dans The Finals. Malheureusement, il n’existe as une méthode universelle permettant à tous les coups de la résoudre.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Néanmoins, vous pouvez commencer par vérifier que le problème ne vient pas de votre côté en suivant le processus suivant :

Si vous utilisez un VPN, désactivez-le et réinitialisez-le, car c’est l’une des principales sources d’erreur TFLA0002

Vérifiez votre routeur et assurez-vous que votre connexion Internet est stable

Vérifiez votre débit internet avec un site comme Speedtest

Lancez une vérification des fichiers du jeu

Réinstallez le jeu si nécessaire.

Idéalement, ajuster vos paramètres de connexion devrait résoudre le problème. Si le problème persiste, la réinstallation du jeu pourrait être la seule solution. Il est important de mentionner que ce type d’erreurs n’a généralement pas de solutions officielles.

L’article continue après la publicité