Un joueur Starfield créé sa propre “Lamborghini de l’espace”

Un joueur de Starfield élève la construction de vaisseaux spatiaux à un niveau inédit, époustouflant les fans avec une réalisation incroyable qu’il a baptisée “Lamborghini de l’espace”.

Dans l’univers sans limites de Starfield, les joueurs ne cessent de faire preuve de créativité grâce aux mécanismes de construction de vaisseaux du jeu. Mais un joueur, connu sous le pseudonyme Reddit de ballisticshark, s’est véritablement surpassé en créant ce qu’il décrit comme une “Lamborghini de l’espace”.

Le vaisseau, affectueusement nommé “Frontier Mk. VI” après avoir été reconstruit six fois à partir de zéro, arbore un design élégant et aérodynamique rappelant une voiture de sport de luxe. Mais ne vous y trompez pas, ce vaisseau est un monstre.

Pesant environ 2500s en masse, il est équipé de presque tous les modules HABS disponibles, à l’exception de trois que le créateur jugeait soit redondants, soit inesthétiques.

Le Frontier Mk. VI ne mise pas uniquement sur l’apparence. Avec un indice de mobilité avoisinant les 70, ce n’est peut-être pas le vaisseau le plus rapide de la galaxie, mais son arsenal compense largement ce détail. Équipé de tourelles à canon à particules, le vaisseau peut anéantir toute menace à portée en quelques secondes. Et pour les combats plus ardus ? Le vaisseau est également armé de quatre canons à tir manuel et de quatre canons Gauss.

Les utilisateurs de Reddit ont rapidement salué le design de ce vaisseau, l’un d’entre eux s’interrogeant sur le coût de cette merveille. Ballisticshark a révélé que le vaisseau lui avait coûté la bagatelle de 568 000 crédits, et ce montant continue de grimper à mesure qu’il y ajoute des pièces plus avancées.

Ce n’est pas la première fois que les joueurs de Starfield s’essayent à recréer des designs iconiques ou à créer leurs propres vaisseaux uniques. Les joueurs de Starfield ont déjà tout construit, du Faucon Millenium à un véritable vaisseau sandwich.

