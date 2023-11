Un mod s’inspire de Fall out 4 pour améliorer les avant-postes « limités » de Starfield

Un mod pour Starfield offre aux joueurs bien plus de liberté dans la construction d’avant-postes. Le nouveau système semble s’inspirer des colonies de Fallout 4.

Comme pour tout jeu Bethesda, Starfield est grandement meilleur avec des mods. Grâce au soutien exprimé par la société pour les mods, même sur consoles, les joueurs ont pu tirer le meilleur parti du jeu.

Bien que l’arrivée d’un support officiel pour les mods dans Starfield n’arrivera pas avant 2024, les joueurs sur PC se sont déjà attelés à leurs propres créations. Certains d’entre eux se contentent de créer des vaisseaux en forme de hamburger, mais d’autres ajoutent des éléments vraiment utiles comme l’appel de vaisseau.

S’ajoutant à ce dernier groupe, l’utilisateur de Nexus Mods LuxZg a créé le mod B.A.S.E pour Starfield. Ce mod ajoute toute une série de mécaniques de construction au système d’avant-postes de Starfield qui rappellent les Colonies de Fallout 4.

« Construire un avant-poste dans Starfield est un rêve devenu réalité ! Jusqu’à ce que vous réalisiez à quel point c’est limité », déclare LuxZg pour expliquer pourquoi il a décidé de créer B.A.S.E. Il explique également sa signification.

Cela signifie Building Advanced Space Encampments et malgré l’insistance de LuxZg à affirmer que « le nom dit tout ce qu’il y a à savoir », il développe les caractéristiques du mod. « Fini les hubs préfabriqués », affirme-il. « Vous pouvez maintenant construire de véritables bâtiments ».

Le mod permet aux joueurs de sélectionner des objets comme des sols, des tapisseries, des fenêtres, des escaliers et des toits, et de les assembler pour former des avant-postes personnalisés. C’est une expansion massive de la mécanique existante et il y a encore plus à venir.

LuxZg a annoncé son intention d’ajouter « des passerelles complètes, encore plus de variations d’escaliers pour répondre à tous les besoins, plus de longueurs et de hauteurs, des pièces angulaires et circulaires, et plus de préfabriqués ». Ils ont également encouragé les joueurs de lui faire part de leurs demandes concernant des éléments qu’ils souhaiteraient voir en jeu.

Bethesda Game Studios Le système de construction d’avant-postes de Starfield permet aux joueurs d’utiliser des structures préfabriquées, mais pas de construire les leurs de zéro.

Certains fans du jeu devraient être excités par cette nouveauté, étant donné que la communauté Starfield harcèle Bethesda pour un DLC axé sur les avant-postes. Bien que ce ne soit pas une extension officielle, cela devrait certainement faire l’affaire en attendant.

Pour suivre l’actualité du jeu d’exploration spatiale de Bethesda, n’hésitez pas à suivre notre rubrique dédiée à Starfield.