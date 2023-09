Quels sont les meilleurs vaisseaux de Starfield ?

Starfield possède un large éventail de vaisseaux à acheter, à voler ou à construire, et si vous voulez explorer la galaxie dans de bonnes conditions, ce n’est pas un choix à faire à la légère ! Voici sur quels vaisseaux miser dans Starfield.

Le vaisseau de départ de Starfield est un peu limité en matière de combat, de cargaison ou de carburant, il faudra donc rapidement penser à en changer. Il existe plusieurs façons d’obtenir des vaisseaux dans Starfield, cela devrait donc être assez simple.

Un certain nombre de joueurs se sont dirigés vers la conception de vaisseaux, créant des Star Destroyer ou des X-Wings. Bien sûr, tout le monde n’a pas forcément la fibre créative, et parfois, les meilleurs vaisseaux de Starfield sont ceux que vous pouvez acheter, voler ou recevoir.

Certains vaisseaux excelleront au combat, d’autres pour transporter des marchandises, et d’autres se situent entre les deux. Voici les meilleurs vaisseaux à obtenir sur Starfield.

Les meilleurs vaisseaux de Starfield pour le transport de marchandises

Si vous voulez emporter autant de butin que possible, ou vous lancer dans la contrebande, ces vaisseaux sont idéaux pour vous. Leur durabilité et leur capacité de transport feront des merveilles pour transporter votre prise et la protéger des habitants les plus malveillants de Starfield.

Shieldbreaker

Le Shieldbreaker est un vaisseau de la Crimson Fleet de classe B, vous devrez donc améliorer vos compétences de pilotage pour être à l’aise avec lui.

Bethesda

Ce vaisseau a une grande capacité de chargement de départ. Sa robustesse, sa grande capacité de carburant et d’équipage sont un gros plus, et il offre beaucoup d’espace interne pour un combat facile si vous êtes abordé.

Si vous voulez obtenir le Shieldbreaker, vous pouvez l’acheter au siège de la Crimson Fleet. Il vous coûtera environ 250 000 crédits.

Silent Runner

Aucun vaisseau de Starfield n’a une capacité de chargement supérieure à celle du Silent Runner. Un impressionnant 6080 signifie que vous pourrez charger des tonnes de ressources. C’est idéal pour la construction d’avant-postes ou pour farmer les crédits.

Malheureusement, c’est là que s’arrêtent les éloges pour le Silent Runner. Il est un peu lent, a une capacité de carburant limitée et il ne tient pas trop la route lors des combats. Malgré cela, c’est un excellent vaisseau spécialisé pour le transport.

Bethesda

Le Silent Runner peut être acheté au QG de Hopetown pour 390 000 crédits.

Meilleurs vaisseaux de Starfield pour le combat

Si vous ne vous souciez pas de la contrebande ou si vous voulez faire le plein d’adrénaline, les vaisseaux dédiés aux combats sont incontournables. Voici quels vaisseaux choisir pour devenir la terreur des systèmes stellaires grâce à leur puissance de feu.

Razorleaf

Le Razorleaf est un vaisseau fantastique pour les combats grâce à sa vitesse et sa maniabilité ainsi que ses excellentes armes de base facilement améliorables. Pour couronner le tout, il possède une capacité unique qui fait fuir les bandits potentiels à sa vue.

Vous vous demandez probablement pourquoi vous voudriez que les ennemis fuient votre vaisseau de combat. Eh bien, la vitesse du Razorleaf vous permet de les chasser pendant qu’ils sont sur la défensive.

Bethesda

Il a malheureusement une très faible capacité de chargement, mais il est équipé d’un bouclier de cargaison, ce qui signifie que vous pourrez facilement dissimuler vos gain. Vous pouvez obtenir le Razorleaf en complétant la quête “Mantis”.

Abyss Trekker

L’Abyss Trekker est sans conteste le meilleur vaisseau de Starfield pour le combat. Sa puissance de feu écrasante peut neutraliser presque tout ce qui croisera votre chemin en à peine quelques secondes. C’est un excellent vaisseau pour la fin de jeu, mais vous devrez patienter un certain temps avant de pouvoir lui mettre la main dessus.

Bethesda

Mis à part sa faible capacité de chargement, il a peu d’autres faiblesses. L’Abyss Trekker peut être acheté à Paradiso pour 365 000 crédits.

Meilleurs vaisseaux hybrides de Starfield

Si vous souhaitez couper la poire en deux, voici les meilleurs vaisseaux hybrides de Starfield, qui peuvent tout faire afin que vous n’ayez pas à changer constamment de vaisseaux. Chacun a des statistiques de base décentes dans tous les domaines avec la possibilité d’être améliorés.

Star Eagle

Le Star Eagle pourrait être l’un des vaisseaux les plus équilibrés du jeu et vous pouvez le récupérer assez tôt également. Avec les bonnes mises à niveau à intervalles réguliers, vous pouvez le conserver longtemps.

Bethesda

Il offre une excellente durabilité, une bonne puissance de feu, une solide capacité de chargement et une taille d’équipage, ce qui signifie que vous pouvez améliorer considérablement ses performances avec quelques membres d’équipage spécialisés. Ses capacités de saut sont un peu faibles au début, mais il fait largement le travail jusqu’au endgame.

Vous pouvez obtenir le Star Eagle gratuitement en complétant la quête “Le marteau tombe”.

Crimson Fleet Wight

Le Wight est le meilleur vaisseau de la Crimson Fleet, et de loin. Là où le bât blesse, c’est que vous devrez être membre de la Crimson Fleet pour l’acheter. Si vous êtes prêt à devenir un malfrat, c’est une récompense plutôt impressionnante.

Bethesda

Il possède d’excellents boucliers et une bonne protection pour la soute, ainsi qu’une capacité de chargement et un armement corrects. Son réservoir et sa capacité de saut en font également le vaisseau idéal pour des voyages spatiaux prolongés. Il manque un peu de mobilité, mais ce n’est certainement pas le vaisseau le plus lent de Starfield.

Si vous êtes membre de la Crimson Fleet, vous pouvez acheter le Wight pour 300 000 crédits.