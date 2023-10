Un joueur de Starfield tombe sur un étonnant fight club

Au cours de son exploration, un joueur de Starfield est tombé sur un fight club des plus inattendus dans lequel des PNJ se livraient à une rixe chaotique.

Depuis la sortie de Starfield, les joueurs ont fait de nombreuses découvertes aussi surprenantes que mémorables. Si la plupart de ces “fonctionnalités” semblent être intentionnelles, un certain nombre d’entre elles restent sujettes à débat.

Du vaisseau qui a déclaré la guerre à l’UC, aux joueurs qui se font poursuivre par des astéroïdes, en passant par d’étranges rencontres, le gameplay de Bethesda, où les bugs ressemblent à des fonctionnalités, a déjà largement marqué Starfield.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une découverte récente peut maintenant être ajoutée à la longue liste des bugs qui seraient des fonctionnalités bienvenues. En effet, un joueur est tombé sur un groupe de PNJ se battant à l’intérieur d’un vaisseau spatial, amenant beaucoup à penser qu’il s’agissait d’une sorte de fight club.

Le joueur a partagé son expérience sur Reddit dans une publication intitulée : “Quelqu’un peut-il m’expliquer ce qui se passe ici ?”. Dans le clip, on peut voir un vaisseau hostile atterrir à proximité du joueur. Curieux, le joueur s’est approché du vaisseau et, en se rapprochant suffisamment, il a vu la porte arrière du vaisseau s’ouvrir pour révéler un groupe de PNJ se battant entre eux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le joueur a gardé ses distances, zoomant avec son viseur pour avoir une meilleure vue de la bagarre animée entre les PNJ. Trois PNJ étiquetés comme “Humain” affrontent une “Bête de l’Espace” dans une rixe chaotique qui a laissé la communauté complètement perplexe.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

“Ils se sont clairement battus pour décider qui allait te combattre”, a commenté un internaute. “Peu importe si c’est un bug, ces moments me font adorer le jeu”, a déclaré un autre.

Il est clair que la communauté Starfield a adopté ces moments inattendus. Un autre joueur a plaisanté sur la typique ambiguïté entre un bug et une fonctionnalité dans les jeux Bethesda : “Le plus important ici, c’est qu’on ne peut même pas dire si c’était un bug ou une fonctionnalité. Avec Bethesda, on ne sait jamais”, a-t-il écrit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que ce fight club ne soit peut-être pas une inclusion intentionnelle, Bethesda a toujours embrassé le chaos qui se déroule dans leurs jeux.

Le directeur de l’édition chez Bethesda, Pete Hines, a récemment défendu la réputation de l’entreprise en ce qui concerne la création de jeux “bancals”. “Il y a une certaine part de cela qui est intentionnelle, c’est-à-dire que nous embrassons le chaos. Nous pourrions faire un jeu plus sûr, moins buggé, moins risqué si nous le voulions. Mais ce que nous essayons de privilégier, c’est la liberté du joueur”, a-t-il déclaré.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que des bugs soient inévitables dans un jeu d’une telle envergure, ils ne nuisent pas nécessairement à l’expérience globale du joueur. Que ce soit des joueurs lancés dans l’espace sans leurs vaisseaux ou des fights clubs, les joueurs de Starfield peuvent s’attendre à toutes sortes d’expériences ludiques en jeu.