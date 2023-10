Un joueur de Starfield a découvert une astuce pour dévérouiller les caisses

Un joueur de Starfield avec plus de 200 heures de jeu à son actif vient de découvrir une manière révolutionnaire de déverrouiller les caisses du jeu.

Dans Starfield, l’art du crochetage est une compétence qui peut rapporter de précieuses récompenses et permettre de découvrir des zones secrètes. Cependant, il semblerait qu’il soit possible de contourner cette mécanique simplement en demandant aux PNJ à proximité de déverrouiller les caisses.

Un joueur a partagé cette découverte sur Reddit. Dans une publication intitulée “220 heures de jeu et je viens d’apprendre que l’on peut manipuler des personnes pour qu’elles ouvrent des caisses verrouillées pour vous”, le joueur a présenté des séquences de jeu qui ont émerveillé la communauté de Starfield.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une astuce ingénieuse sur Starfield incite les PNJ à déverrouiller les caisses

Dans la vidéo, on peut voir le joueur regarder une caisse verrouillée. Au lieu d’utiliser les méthodes traditionnelles de crochetage pour ouvrir la caisse et prendre discrètement les biens qu’elle renfermait, le joueur s’est approché d’un PNJ de la sécurité Ryujin et il a choisi d’utiliser la compétence “Manipulation”.

On peut alors voir le PNJ se précipiter pour déverrouiller la caisse et révéler son contenu : un sabre, 1262 crédits, et d’autres objets divers.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Cette révélation a fait sensation au sein de la communauté de Starfield. “Je viens d’apprendre cela grâce à votre vidéo”, a déclaré un joueur. Un autre joueur, visiblement surpris, a demandé : “C’est à ça que servent les compétences de manipulation et de diplomatie ???”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La réponse la plus amusante est venue d’un joueur qui a remarqué que : “La meilleure façon de voler sans être vu, c’est de faire faire le travail par d’autres.” L’auteur de la publication a répondu avec humour : “Si je fais faire ça par les agents de sécurité, ce n’est pas illégal.”

Moralité, la prochaine fois que vous voudrez forcer une caisse verrouillée, gardez vos Aligneurs et demandez simplement à un PNJ à proximité de faire le travail à votre place.