Où trouver un Aligneur dans Starfield ?

Crocheter les serrures des coffres et des caisses verrouillées dans Starfield est un excellent moyen d’obtenir de nouveaux équipements et des crédits, mais pour être sûr de ne pas repartir bredouille, mieux vaut avoir suffisamment d’Aligneurs dans votre inventaire. Voici comment vous en procurer.

Le crochetage est un élément incontournable dans les RPG des dernières décennies. C’est même devenu un mini-jeu dans presque tous les jeux Bethesda depuis The Elder Scrolls: Arena. Bien qu’il ait subi de nombreux changements au fil des ans, une vérité demeure : pour vous en mettre plein les poches vous allez avoir besoin d’un tas de crochets.

Bethesda

Dans Starfield, les crochets sont connus sous le nom d’Aligneurs. Et si jusqu’à présent vous avez eu du mal à en trouver, voici comment changer la donne.

Tout comme n’importe quel autre objet dans le jeu, les Aligneurs peuvent être trouvés dans toutes sortes d’endroits différents dans Starfield. Voici comment vous en procurer :

En acheter à des vendeurs

En voler

En trouver à l’intérieur des conteneurs ou près des caisses verrouillées

Si vous prévoyez d’acheter des Aligneurs auprès des vendeurs, assurez-vous d’avoir suffisamment de crédits. Ils se trouvent dans la section Divers de l’inventaire du vendeur et peuvent être achetés pour 35 crédits chacun. Si vous voulez mettre la main sur des des Aligneurs aussi tôt que possible, dirigez-vous vers New Atlantis sur la planète Jemison. Vous pouvez y trouver quelques vendeurs qui vendent des Aligneurs.

Il existe certains endroits où l’accès à une caisse verrouillée fait partie d’une quête, et généralement, vous pouvez trouver de multiples Aligneurs traînant à proximité, ce qui sera très pratique pour la suite de votre aventure.