Un joueur Starfield recrée l’emblématique Pâté Buggy de Bob l’éponge

Les joueurs font preuve de créativité avec les mécanismes de construction de vaisseaux dans Starfield, et un joueur a récemment recréé le mythique Pâté Buggy de Bob l’éponge.

Starfield permet aux joueurs de réaliser leurs rêves de voyages interstellaires et d’exploration de divers systèmes stellaires et planètes. En plus d’un vaisseau de départ, le Frontier, et des options pour acheter ou voler d’autres vaisseaux, les joueurs qui ont des crédits à dépenser peuvent créer le leur. Il existe déjà de nombreux vaisseaux créatifs, allant de designs originaux à des reconstitutions de vaisseaux spatiaux iconiques.

Mais récemment, un joueur a opté pour un véhicule moins conventionnel à reproduire, lui permettant de parcourir la frontière finale dans un sandwich.

Un joueur Starfield recrée le Pâté Buggy de Bob l’éponge sous forme de vaisseau

Comme on pouvait s’y attendre, le Pâté Buggy n’est pas conçu pour le combat. Il manque de missiles et d’armes balistiques et a des boucliers et une puissance moteur faibles. Cependant, il dispose d’un espace de chargement assez important, ce qui pourrait être utile pour des missions de livraison.

Le design est bien sûr une référence au Pâté Buggy du film Bob l’éponge. Dans le film, Bob l’éponge et Patrick sont chargés de se rendre à Shell City pour récupérer la couronne de Neptune.

Ils partent dans une voiture en forme de burger géant. Lorsque Patrick note que Bob l’éponge n’a pas son permis de conduire, Bob l’éponge répond avec une des citations les plus mémorables du film : “Pas besoin de permis pour conduire un hamburger.“

Ce n’est pas la seule création pop-culture que nous voyons dans Starfield. Parmi les autres designs de vaisseaux en jeu, on compte des classiques comme le Faucon Millenium de Star Wars, ainsi que des choix plus étranges comme le Titanic et le Pokémon Bulbizarre.