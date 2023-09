Un joueur Starfield construit le Titanic comme vaisseau spatial et les fans l’adorent

Depuis la sortie de Starfield, les joueurs s’efforcent de construire les vaisseaux les plus uniques possible, et la dernière création en date est une version plutôt convaincante du Titanic sous forme de vaisseau spatial.

L’outil de construction de vaisseaux de Starfield est sans conteste l’un des aspects les plus captivants du jeu. Malgré quelques limitations, il offre aux joueurs une grande liberté pour la conception de vaisseaux.

Des joueurs ont déjà construit des vaisseaux légendaires tels que le Star Destroyer de Star Wars. Mais cette fois-ci, un joueur a décidé de fabriquer l’un des navires maritimes légendaires pour le faire voler dans les cieux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le vaisseau Titanic d’un joueur Starfield reçoit les éloges de la communauté

Le joueur nommé jethrowwilson a publié sa création sur Reddit et elle a reçu une réponse favorable de la part des fans. Un joueur a commenté : “C’est peut-être mon vaisseau préféré que j’ai vu jusqu’à présent“, manifestant son enthousiasme face à cette création unique.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Un joueur a également commenté : “Attention aux comètes, les icebergs du ciel“.

Enfin, un autre fan a commenté : “Céline Dion commence à chanter“, faisant référence à la chanson du film Titanic.

Inutile de dire que cette création est aussi unique que certaines des autres qui ont été présentées par la communauté jusqu’à présent. Cependant, en matière de créativité, il ne fait aucun doute que les joueurs ne font que commencer à dévoiler leur foisonnement d’idées.

L’article continue après la publicité