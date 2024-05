Un joueur de Starfield installe des centaines de mods pour créer le meilleur RPG Star Wars depuis des années

Des centaines de mods plus tard, un joueur de Starfield a transformé le RPG de Bethesda en l’ultime expérience Star Wars.

Bien que l’arrivée de Starfield n’ait pas été exactement ce que beaucoup espéraient, sa communauté de modding a su combler les lacunes laissées par le jeu de base. Les mods ont transformé presque tous les aspects de Starfield, tels que des systèmes d’inventaire améliorés, de meilleures performances de jeu et même des menus sans délai.

Étant donné le cadre de fantaisie spatiale de Starfield, les mods Star Wars ont été extrêmement populaires parmi les joueurs. Depuis la sortie du jeu, des Stormtroopers, des Mandaloriens et plus de 1 200 autres mods ont envahi les Systèmes Colonisés presque une semaine après le lancement du jeu.

Le Youtubeur DeityVengy a alors rassemblé tous les mods Star Wars sortis afin de recréer une galaxie lointaine, très lointaine dans Starfield.

Dans une vidéo YouTube, DeityVengy a montré un jeu complètement différent en revêtant l’emblématique tenue de Mandalorien tout en explorant le monde de Starfield, mais amélioré par des centaines de mods.

La beauté de la collection de mods de DeityVengy réside dans le fait que presque tous les aspects du jeu ont subi une refonte. Les lieux clés ont reçu des améliorations majeures, étant patrouillés par des Stormtroopers, des graffitis représentant Cassian Andor, et des logos de l’Alliance Rebelle apparaissant dans chaque localité. Il y a même un aperçu de l’emblématique droïde R2-D2.

La collection de mods a également injecté du Star Wars dans les combats. DeityVengy a affronté des Purge Troopers et des agents de la Sécurité Impériale, et même croisé le fer avec un AT-ST, blaster et jetpack en main. Les écrans de chargement, de titre et de pause ont également été remaniés, et bien que le jeu s’appelle toujours Starfield, les écrans de chargement défilent à travers diverses images emblématiques de Star Wars.

Avec le légendaire Creation Kit prévu pour un futur proche, les possibilités sont infinies pour les moddeurs de Starfield. Mais pour l’instant, les fans de Star Wars devront essayer cette compilation de mods pour vivre une expérience RPG comme aucune autre.

