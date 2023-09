Les Stormtroopers envahissent Starfield grâce à un mod ingénieux

Il n’a pas fallu longtemps avant que les moddeurs de Starfield transforment le jeu en une sorte de spin-off de Star Wars.

Les mods sont souvent ce que les joueurs attendent le plus dans les RPG de Bethesda. Au fur et à mesure de l’évolution de ces jeux, les moddeurs se mettent au travail pour améliorer le gameplay et enrichir ces univers déjà gigantesques, et Starfield ne fait pas exception à la règle.

Cependant, il faut généralement quelques mois pour que la communauté des moddeurs crée des mods qui changent véritablement l’expérience de jeu. Les moddeurs travaillent sur ces améliorations pendant leur temps libre, et la communauté leur est souvent très reconnaissante.

Pourtant, un peu plus d’une semaine après le lancement de Starfield, un mod a introduit l’univers de Star Wars avec l’ajout des Stormtroopers.

Les Stormtroopers s’emparent de la galaxie grâce à un mod Star Wars dans Starfield

Ce n’est pas surprenant que les fans de Star Wars se soient attachés à Starfield. Comme Star Wars n’a pas encore de jeu en monde ouvert à grande échelle permettant aux joueurs d’explorer les confins de la galaxie, ces derniers se sont mis au travail pour créer cela dans Starfield.

Tout a commencé avec des constructions de vaisseaux amusantes, où les joueurs ont fait de leur mieux pour reproduire les vaisseaux emblématiques de la longue histoire de Star Wars, et avec un grand succès.

Mais cela a rapidement évolué en un univers où les Stormtroopers font la loi, car les moddeurs se sont rapidement mis au travail. Ces combinaisons de Stormtroopers incroyablement précises ont donné aux forces de sécurité de l’UC un nouveau look qui change vraiment l’ambiance dans les villes contrôlées par l’UC.

Ce mélange de créativité en jeu et de mods permet aux joueurs de simuler des Stormtroopers poursuivant le joueur alors qu’il s’échappe dans le Faucon Millenium, une idée qui a ravi les utilisateurs de Reddit.