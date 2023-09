Comment ne plus être encombré dans Starfield ?

Starfield ne manque pas d’endroits à visiter, des PNJ à rencontrer et, bien sûr, d’objets de valeur à collecter. Là où le bât blesse, c’est que transporter trop de choses peut devenir un problème. Voici comment éviter d’être encombré dans Starfield.

2023 a été une année haute en couleur pour les amateurs de RPG. Après le lancement à succès de Diablo 4, Baldur’s Gate 3 s’est rapidement fait une place au soleil, devenant l’un des meilleurs jeux de l’année et à présent, Starfield s’apprête à venir mettre son grain de sel, en permettant aux joueurs de se lancer dans une vaste exploration spatiale.

Dans le dernier RPG de de Bethesda Software, vous allez pouvoir vous lancer dans une exploration de grande envergure. Cependant au cours de ces voyages, vous aurez l’occasion de récupérer de nombreux objets, mais attention, vous pouvez devenir encombré et subir une lourde pénalité sur votre consommation d’oxygène. Pour éviter d’être encombré dans Starfield, voici quelques actions à entreprendre.

Transférer des objets à votre compagnon dans Starfield

L’une des façons d’éviter d’être encombré dans Starfield est de transférer des objets à votre compagnon. Il suffit de leur parler et de demander à “commercer” avec eux. Une interface d’inventaire similaire à celle d’un vendeur apparaîtra.

Appuyez sur “Q” pour passer à votre inventaire, et vous pourrez transférer tous vos objets excédentaires à votre compagnon afin d’éviter d’être pénalisé à cause de la masse excédentaire. Notez que certains compagnons, comme Vasco, ont une capacité d’inventaire bien plus grande que d’autres.

Transférer des objets dans le casier du Capitaine

Une autre façon d’éviter d’être encombré dans Starfield est d’utiliser votre casier du Capitaine dans votre vaisseau. C’est un coffre protégé par un code qui peut transporter jusqu’à 40 unités.

Bethesda

Vous le trouverez dans la cabine, juste à côté du siège du pilote. Sa localisation peut varier selon le modèle de vaisseau, alors gardez cela à l’esprit si vous changez de vaisseau.

Transférer des objets dans la Soute de votre vaisseau dans Starfield

Une autre option est de stocker vos objets excédentaires, armes et matériaux dans la Soute du vaisseau. Vous pouvez accéder à la Soute via un ordinateur interface dans votre vaisseau, sachant que chaque vaisseau a une capacité de soute différente.

Vous pouvez également accéder à votre soute en étant simplement à proximité du vaisseau et via le menu de données de votre interface utilisateur.

Vous pouvez accéder à un autre dépôt de stockage si vous êtes encombré dans Starfield, et il se trouve à l’intérieur de la Loge de la faction Constellation.

Pour le trouver, vous devez passer les établis qui sont au sous-sol de la Loge, et vous verrez un petit coffre-fort au-dessus de l’une des tables. Vous pouvez y déposer un nombre illimité d’objets, mais nous ne savons pas si c’est un bug ou une fonctionnalité voulue, donc cela pourrait être corrigé à l’avenir.

Augmenter temporairement sa capacité de port dans Starfield

D’autres options pour éviter d’être encombré dans Starfield sont l’utilisation d’objets d’Aide qui augmentent temporairement votre capacité de port de masse.

Ces objets peuvent être des médicaments, de la nourriture ou des objets consommables similaires que vous pouvez trouver, fabriquer ou acheter chez des vendeurs, et ils vous accordent tous divers bonus en plus des augmentations de capacité de port.

Gardez à l’esprit que tous ces objets ont une durée limitée et peuvent vous sauver momentanément, vous donnant suffisamment de temps pour vous téléporter rapidement à votre vaisseau, où vous pouvez utiliser la soute ou le casier du Capitaine.

Augmenter définitivement votre capacité de port dans Starfield

Il existe des options pour augmenter définitivement votre capacité de port maximale dans Starfield. Des objets tels que les magazines, répartis dans toute la galaxie, peuvent être trouvés et vous accorderont divers buffs permanents à votre personnage, dont une augmentation de votre port de masse maximal.

Des mods que vous pouvez ajouter à votre combinaison spatiale ou à votre sac à dos peuvent également augmenter votre capacité de port maximale.

Et enfin, vous pouvez toujours choisir la compétence Haltérophilie lors de votre montée de niveau. Investir dans cette compétence peut être crucial, nous vous recommandons donc vivement de le faire.

