Ces tâches impossibles de Pokémon Go qui gênent les joueurs

Avec tant d’Études Spéciales à compléter, de nombreux joueurs de Pokémon Go en ont reporté certaines pour plus tard. Ainsi, plusieurs utilisateurs partagent les missions qui les ont « honteusement » embarrassés au fil du temps.

Comme Pokémon Go existe depuis plus de sept ans, il est juste de dire que de nombreux joueurs apprécient le jeu depuis un temps considérable.

Que vous ayez commencé à jouer en 2016 ou non, vous avez peut-être remarqué les Études Spéciales de Pokémon Go. Ces défis peuvent être complétés à tout moment après les avoir acceptés, même si cela prend quelques années.

De ce fait, beaucoup de fans de Pokémon ont des tâches inachevées datant d’il y a plusieurs années, en particulier certaines des plus difficiles, et dans un récent post Reddit, de nombreux fans parlent des défis difficiles qui les ont “honteusement” embarrassés au fil des années.

Les joueurs de Pokémon Go discutent des Études Spéciales les plus difficiles

Un utilisateur Reddit nommé gnauden a partagé un post disant, “Quelqu’un d’autre se sent honteux à cause de vieilles Études Spéciales jamais complétées ?”

Une petite armée de fans de Pokémon Go a inondé les commentaires, ajoutant leurs luttes à la pile, et se remémorant certaines des tâches les plus difficiles au fil des années.

Une des missions les plus marquantes est celle présentée dans le post original, simplement “Prenez une photo instantanée de Démétéros” que beaucoup de gens ont du mal à accomplir à cause de la rareté du Pokémon mentionné.

Un fan de Pokémon dans les commentaires ajoute, “Oh mon Dieu, je suis bloqué sur cette étape exacte !” Avant qu’un autre utilisateur de Reddit ajoute, “Moi aussi, j’ai l’impression qu’ils ont tous les Pokémon dans les raids sauf Démétéros.”

Il y a d’autres tâches qui posent problème aux joueurs, comme une personne qui ajoute, “Je n’arrive pas à battre les chefs de la Team GO Rocket ou Giovanni.” Puis, un autre fan ajoute, “je ne comprends vraiment pas comment les gens attrapent des centaines de Métamorphs alors que j’en ai juste besoin d’UN.”

Pendant ce temps, un joueur vétéran évoque l’un des défis les plus éprouvants, en disant, “Les exigences pour le niveau 45 sont la bête noire de mon existence. Il me reste encore 28 combats contre des chefs, ce qui signifie 168 combats contre des sbires. Ugh.”

Plus loin dans les commentaires, un autre fan de Pokémon dit, “J’ai de vieilles missions comme celle-ci, mais je les ferme pour ne pas avoir à les voir. Je ne me sens pas honteux, mais plutôt agacé.”

Heureusement, nous sommes toujours là pour vous aider. Alors, consultez nos guides couvrant certains des événements les plus récents et leurs tâches, tels que l’événement Pokémon Go Vacances d’hiver, et l’événement Festivités Glaciales de Pokémon Go.

