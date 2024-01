Ces joueurs de Pokémon Go refusent de terminer cette tâche “horrible”

Les joueurs de Pokémon Go sont tellement exaspérés par les Routes qu’ils refusent désormais de compléter leurs missions d’Étude, qualifiant cela de “corvée épouvantable”.

Pour le meilleur ou pour le pire, Niantic ne cesse d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à Pokémon Go. Que ce soit un nouveau PNJ, des Routes, des Raids ou des événements, il se passe toujours quelque chose de nouveau dans le célèbre jeu Pokémon – mais les fans ne sont pas toujours ravis de les voir arriver.

En fait, lorsque les Routes et Party Play sont apparus dans Pokémon Go, les fans ont rapidement critiqué leur mise en œuvre, soulignant des bugs et fustigeant simplement les missions d’Étude qui les accompagnaient. Désormais, ils ignorent complètement ces tâches, les qualifiant de “corvée épouvantable”.

Les joueurs de Pokémon Go négligent une mission d’Étude clé

“Qui d’autre ne va pas terminer ces missions”, a posté un fan frustré de Pokémon Go, partageant une image de la recherche spéciale En Route vers de nouvelles amitiés. La tâche non cochée demandait au joueur d’ ‘Échanger un cadeau avec Mateo à la fin d’une Route’, ce qui récompensait avec un encens.

Donnant leur raison, l’utilisateur a expliqué : “J’ai les amis et l’emplacement pour le faire, mais je me fiche tout simplement des Routes ou de Party Play pour le faire.”

D’autres fans ont réagi dans les commentaires pour être d’accord avec le joueur, l’un d’eux affirmant qu’il faut “un total de 100 pour terminer la recherche”, expliquant comment ils “en avaient marre de voir la recherche et l’ont terminée en une semaine environ. C’était une corvée épouvantable.”

“Honnêtement, j’adore les Routes et je les ai déjà terminées”, a expliqué un fan, poursuivant en notant que malgré les Routes, Party Play “est plutôt nul.”

Il est clair que la communauté se sent plutôt déçue par les nouvelles fonctionnalités, et cette recherche spéciale est un résumé de leurs frustrations, surtout étant donné l’idée que les fans pensent que “les récompenses sont stupides à mourir.” Après tout, quel est l’intérêt de s’engager dans quelque chose que l’on n’apprécie pas pour un simple Encens, 1 000 Poussières Étoiles et 1 000 PX ?

