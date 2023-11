Les rencontres garanties de Pokémon Go : Mythe ou réalité ?

The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go perplexe a été laissé confus après qu’une récompense de mission de recherche apparemment garantie ait plutôt fui la rencontre.

Pokémon Go prend tout son sens avec cette phrase emblématique – Attrapez-les tous ! – et bien que la capture de certains Pokémon soit une tâche plus facile que d’autres, le succès mobile de Niantic récompense occasionnellement les joueurs avec des Pokémon de poche très spéciaux si vous pouvez accomplir des tâches particulières.

Une telle mission de recherche est le défi Shaymin Plante et Gratitude, une série de tâches difficiles qui récompense finalement le joueur avec le Pokémon de type plante mythique, Shaymin. Le hérisson horticole adorable est particulièrement difficile à trouver dans les jeux, donc cette rencontre est spéciale.

Habituellement dans Pokémon Go, une fois que vous avez complété ce type de mission de recherche spéciale, si la récompense est un Pokémon particulièrement rare comme un mythique ou un légendaire, la contrepartie est une capture garantie. Vous pourriez avoir à lancer quelques Poké Balls, mais normalement ce Pokémon est parfaitement positionné pour rejoindre votre bande de Pokémon de poche. Enfin, normalement.

Un dresseur Pokémon Go stupéfait après que Shaymin “garanti” s’enfuit

Récemment, un joueur de Pokémon Go nommé DaysandDaze s’est exprimé sur un fil Reddit pour exprimer sa déception, car après avoir complété une mission de recherche et finalement obtenu une rencontre avec Shaymin, le Pokémon mythique s’est simplement enfui.

Heureusement, Shaymin n’est pas parti pour toujours, et d’autres utilisateurs dans le fil étaient heureux d’expliquer exactement ce qui s’était mal passé. La rencontre de la mission de recherche spéciale Herbe et Gratitude garantie est une belle addition au jeu avec un fond personnalisé, et elle nécessite seulement une Poké Ball régulière.

Apparemment, pour s’assurer que les dresseurs aient une Poké Ball prête, au lieu d’exiger une Super Ball ou une Ultra Ball légèrement plus rares, cette rencontre nécessite en réalité une Poké Ball régulière. Dans ce cas, DaysandDaze était à court de Poké Balls régulières, mais revenir à la rencontre avec les balles classiques a été un succès.

Heureusement, contrairement aux rencontres sauvages régulières, les rencontres de missions de recherche spéciales peuvent être tentées plusieurs fois. Alors ne vous inquiétez pas, si vous avez mis des semaines de travail pour vous attraper un Mew shiny, il ne va pas s’échapper si vous ne parvenez pas à faire un lancer excellent. Toutefois, il pourrait être bon de se renseigner sur les astuces de capture de Pokémon Go au cas où.