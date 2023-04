Étude spéciale Plante et Gratitude sur Pokémon Go : Shaymin, tâches, récompenses

L’Étude spéciale “Plante et Gratitude” est arrivée dans Pokémon Go et apporte une variété de nouveaux défis et récompenses. Voici toutes les tâches et récompenses.

Avec la saison des Rising Heroes de Pokémon Go en plein essor, le prochain événement est enfin arrivé, mettant l’accent sur l’écologie et l’appréciation du monde qui nous entoure. Étude spéciale “Plante et Gratitude” de Pokémon Go encourage l’exploration, la photographie et l’amitié avec votre copain Pokémon.

Cette étude étant gratuite, vous avez toute les raisons de vous lancer dans cette aventure pour ajouter l’adorable Shaymin à votre Pokédex.

L’article continue après la publicité

Alors, si vous vous demandez s’il vaut la peine de prendre le temps de compléter ces quêtes et quelles récompenses sont en réserve, voici toutes les tâches de l’Étude spéciale “Plante et Gratitude” dans Pokémon Go.

Tâches de l’Étude spéciale “Plante et Gratitude” de Pokémon Go

Niantic Attrapez Shaymin lors de l’événement Étude spéciale “Plante et Gratitude”.

Voici toutes les tâches et récompenses de l’Étude spéciale “Plante et Gratitude” dans Pokémon Go :

Étape 1 sur 7

Prenez 4 photos de vos Pokémon – 3 Baies Nanab

Faites tourner 9 PokéStops ou Arènes – 15 Poké Balls

Parcourez 2 km – Ceribou

Récompenses : 1000 XP, 500 Poussières Étoile et 1 Éléments mystérieux

Étape 2 sur 7

Prenez 4 photos de Pokémon sauvages de type Plante – 3 Baies Framby

Prenez 9 photos de Pokémon sauvages – Cotovol

Prenez 2 photos de Pokémon sauvages de type Vol – 6 Super Potions

Récompenses : 1500 XP, 1000 Poussières Étoile et 1 Radar Rocket

Étape 3 sur 7

Rechargez vos Pokémon 22 fois – 1 Morceau d’étoile

Récompenses : 2500 XP, 1500 Poussières Étoile et 1 Passe de Combat Premium

Étape 4 sur 7

Attrapez 4 Pokémon de type Plante – Phyllali

Attrapez 9 Pokémon – 15 Super Balls

Attrapez 2 Pokémon de type Vol – 6 Hyper Potions

Récompenses : 3000 XP, 2000 Poussières Étoile et 2 Baies Framby dorées

L’article continue après la publicité

Étape 5 sur 7

Terminez 4 tâches d’Étude de terrain – 3 Baies Nanana

Gagnez 9 cœurs avec votre copain – 15 Hyper Balls

Faites éclore 2 Œufs – 6 Potions Max

Récompenses : 5000 XP, 2500 Poussières Étoile et 2 Baies Nanana argentées

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Étape 6 sur 7

Attrapez 22 espèces de Pokémon différentes – 1 Œuf Chance

Récompenses : 5000 XP, 2500 Poussières Étoile et 1 Shaymin

Étape 7 sur 7

Récupérer la récompense – 22 Autocollants Shaymin

Récupérer la récompense – 2022 XP

Récupérer la récompense – 2022 Poussières Étoile

Récompenses : 25 bonbons Shaymin, 1 Encens et 22 Hyper Balls

Merci à Leekduck pour son aide concernant ces informations

L’événement Plante et Gratitude se déroulera du 20 avril à 10h, heure locale, au 26 avril à 20h, heure locale, ce qui signifie que vous avez un peu moins d’une semaine pour accomplir ces tâches. En raison de la nature de certaines de ces quêtes, vous devriez les trouver relativement faciles à réaliser.

Pour plus de guides et de contenu sur Pokémon Go, consultez les articles suivants :

L’article continue après la publicité

Calendrier des Heures Vedettes | Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket