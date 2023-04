Pokémon Go : Cet étrange Pokéstop en mémoire d’un bébé indigne les joueurs

Le processus d’approbation des Pokéstops sur Pokémon Go a laissé passer quelques ajouts déroutants, mais les joueurs sont stupéfaits après avoir vu une plaque commémorative d’un bébé prématuré devenir une attraction en jeu.

Les Pokéstops sont la pierre angulaire de Pokémon Go depuis sa sortie en 2016. Ces balises permettent notamment aux joueurs de récupérer des objets gratuits et de profiter de combats occasionnels contre la Team Go Rocket. Ils attirent également les joueurs qui souhaitent utiliser des Leurres ou qui recherchent Kecleon.

Niantic a mis en place un moyen pour les joueurs de soumettre leurs propres Pokéstops pour approbation. Et bien que le processus d’approbation ait laissé beaucoup de joueurs perplexes, cela a permis de rendre les zones rurales plus jouables.

D’un autre côté, cela a permis de faire naitre les pires Pokéstops trouvables en jeu. Qu’ils présentent un contenu inapproprié ou qu’ils soient tout simplement effrayants, certains Pokéstops auraient mieux fait de ne pas voir le jour.

La plaque commémorative d’un bébé prématuré transformée en Pokéstop

Ce Pokéstop a été repéré par l’utilisateur Reddit huamanticacacaca qui a titré sa publication par : “Certaines choses ne devraient tout simplement pas être des Pokéstops. Punaise.” La capture d’écran inclut la carte postale du Pokéstop avec une photo de plaque mémoriale.

Dans les commentaires, beaucoup de joueurs ont partagé un sentiment de gêne quant à la manière dont ce stop a été approuvé. “Comment cela a-t-il été approuvé, alors que mon église locale ne l’a pas été ?” demandait un utilisateur, les églises étant souvent les points de repère les plus faciles à faire approuver.

Un dresseur qui affirme avoir vécu le drame de la perte d’un enfant a également été choqué par le stop : “J’ai perdu des jumeaux lorsque j’étais enceinte de sept mois, et ils sont enterrés dans un endroit similaire à celui-ci. Je suis d’accord pour dire que certains endroits devraient être interdits et être des lieux de paix, pas pour jouer à des jeux. C’est de mauvais goût.”

Cependant, tout le monde n’a pas trouvé le Pokéstop irrespectueux. Certains ont soutenu que cette plaque dans Pokémon Go sensibilisait les gens à la réalité que “toute grossesse ne donne pas lieu à un bébé vivant”.

D’autres ont profité de l’occasion pour partager leurs propres griefs concernant les Pokéstops de leurs villes. Un utilisateur a affirmé que tous leurs Pokéstops étaient soit des églises, soit des mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont déclaré : “C’est presque un crime de haine d’envoyer des chars de la Seconde Guerre mondiale à un Allemand ou une église à un Arabe.”

Cela étant dit, la plaque commémorative du bébé prématuré ne viole pas les directives de Pokémon Go concernant les Pokéstops. Les églises et les mémoriaux sont souvent plus faciles à faire approuver que d’autres points d’intérêt locaux, ce qui signifie que les joueurs désespérés sont souvent plus enclins à les soumettre pour examen, quel que soit ce qu’ils commémorent.