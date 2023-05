Pokémon Écarlate et Violet : Quand va se terminer la maintenance du Pokémon Home

Alors que les joueurs attendaient depuis longtemps une compatibilité entre Pokémon Écarlate et Violet et Pokémon Home, ce n’est plus qu’une question d’heure avant qu’ils puissent en profiter ! Voici quand la maintenance prendra fin.

Pokémon Home est sur le point de débarquer sur Écarlate et Violet, permettant aux joueurs de profiter de la passerelle entre les deux derniers titres de la franchise en plus de celles existant entre Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Go, Pokémon Let’s Go, Pikachu! et Pokémon Let’s Go Évoli!, sans oublier les jeux 3DS grâce à Pokémon Bank.

Cependant, avant que les joueurs puissent en profiter, de longues périodes de maintenance vont se succéder. Ainsi, comme l’a annoncé sur Twitter The Pokémon Company, il va falloir patienter un certain temps avant de pouvoir en profiter, mais combien de temps exactement ?

Quand se termine la maintenance de Pokémon Home ?

Comme annoncé sur Twitter, la maintenance de Pokémon Home est prévue pour se terminer le 31 mai à 8 heures du matin, heure de Paris.

“Une maintenance est prévue le 29 mai à 2h00 (heure de Paris) pour mettre à jour Pokémon HOME avec la version 3.0.0. Pokémon HOME ne sera pas disponible pendant cette maintenance. Notez que cette mise à jour pourrait s’étendre jusqu’au 31 mai à 8h00 (heure de Paris). Merci pour votre patience.”

Il convient de garder en tête que le 31 mai à 8h est le délai maximum pour la fin de cette maintenance, ce qui signifie qu’elle pourrait être mise en ligne plus tôt que prévu.

Par exemple, grâce à Centro Leaks, nous savons que pour certains, la maintenance de Pokémon Home d’ores et déjà terminée. Ils ont précisé que “l’accès à l’application est maintenant progressivement mis à disposition des utilisateurs. La plupart des joueurs devront attendre jusqu’à la fin de la journée pour y accéder.”

Même s’il va y avoir un décalage par rapport à la France, n’hésitez pas à vérifier sur votre jeu de temps en temps pour voir si vous faites partie des chanceux.